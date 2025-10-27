Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο»

Ο Σουηδός ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του στην ταινία «Θάνατος στην Βενετία» του Λουκίνο Βισκόντι, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 70 ετών

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο»

Ο Μπιόρν Άντρεσεν στην ταινία «Θάνατος στην Βενετία» του Λουκίνο Βισκόντι

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Μπιόρν Άντρεσεν, ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του ως «Τάτζιο» στην θρυλική ταινία του Λουκίνο Βισκόντι, «Θάνατος στην Βενετία» το 1971.

Ο 15χρονος τότε Μπιόρν χαρακτηρίστηκε ως το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο», μία ταμπέλα που δημιούργησε ο σκηνοθέτης Λουκίνο Βισκόντι και που έμελλε να τον στοιχειώνει για μία ολόκληρη ζωή.

Η ομορφιά του ήταν τέτοια που έγινε αμέσως παγκόσμιος σταρ και σύμβολο της νεανικής ομορφιάς, ενώ πολλοί τον συνέκριναν με τον «Δαβίδ» του Μιχαήλ Άγγελου.

«Ένιωθα εξωτικό ζώο μέσα σε κλουβί»

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει αργότερα για το πόσο αρνητικά επηρέασε η εμπειρία του με τον Βισκόντι τη μετέπειτα ζωή του.

«Ένιωθα σαν εξωτικό ζώο μέσα σε κλουβί», είχε δηλώσει το 2003 στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Το 2021 είχε αναφέρει στο ντοκιμαντέρ για την ζωή του «The Most Beautiful Boy in the World» πως η συμμετοχή του στην ταινία είχε πολλές αρνητικές συνέπειες για τον ίδιο.

Τον θάνατό του ανακοίνωσαν την Κυριακή (26/10) ο Κρίστιαν Πέτρι και η Κριστίνα Λίντστρομ, οι συν-σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «The Most Beautiful Boy in the World».

Ποιος ήταν ο Μπιόρν Άντρεσεν

Ο Αντρέσεν γεννήθηκε στη Στοκχόλμη το 1955. Μετά την αυτοκτονία της μητέρας του, όταν ήταν δέκα ετών, μεγάλωσε με τη γιαγιά του. Όπως είχε πει αργότερα, εκείνη ήταν που τον ώθησε στην υποκριτική και στο μόντελινγκ «επειδή ήθελε να υπάρχει ένας διάσημος στην οικογένεια».

Η ερμηνεία του στον «Θάνατο στη Βενετία» τον έκανε διάσημο μέσα σε μια νύχτα, ωστόσο η εμπειρία δεν ήταν μόνο θετική. Ο Βισκόντι τον είχε οδηγήσει σε ένα γκέι νυχτερινό κέντρο μαζί με μια ομάδα ανδρών, όταν ο Αντρέσεν ήταν μόλις 16 ετών, κάτι που, όπως είχε πει, τον έκανε να νιώσει «πολύ άβολα».

«Ήξερα ότι δεν μπορούσα να αντιδράσω. Θα ήταν κοινωνική αυτοκτονία. Αλλά ήταν η πρώτη από πολλές τέτοιες εμπειρίες», είχε δηλώσει.

Ο Αντρέσεν είχε δηλώσει ότι, αν ο Βισκόντι ζούσε, θα του έλεγε να «πάει να γ@@@εί», προσθέτοντας πως ο σκηνοθέτης «δεν έδινε δεκάρα» για τα συναισθήματά του. «Τόσους φασίστες και μ@@@ες που υπάρχουν στον κινηματογράφο και το θέατρο, δεν τους έχω συναντήσει αλλού. Ο Λουκίνο ήταν ένα είδος πολιτιστικού αρπακτικού που θα θυσίαζε τα πάντα –ή οποιονδήποτε– για χάρη της δουλειάς του», είχε πει χαρακτηριστικά.

Μετά τον «Θάνατο στη Βενετία», ο Αντρέσεν ταξίδεψε στην Ιαπωνία, όπου η ταινία είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Εκεί, έγινε ποπ σταρ και μοντέλο, εμφανίστηκε σε πολλές διαφημίσεις και απέκτησε φανατικό γυναικείο κοινό. «Έχετε δει τις φωτογραφίες των Beatles στην Αμερική;» είχε πει στη Guardian το 2003. «Ήταν το ίδιο. Επικρατούσε υστερία».

Οι φιλοδοξίες του, ωστόσο, βρίσκονταν στη μουσική, καθώς ήταν εξαίρετος πιανίστας και μουσικός. Συνέχισε να εργάζεται ως ηθοποιός, συμμετέχοντας σε περισσότερες από 30 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, κυρίως στη Σουηδία. Ο ίδιος περιέγραφε την καριέρα του ως «χάος» και παραδεχόταν ότι ο ρόλος του Τάτζιο τον «στοίχειωνε» στην ενήλικη ζωή του. «Η καριέρα μου είναι από τις λίγες που ξεκίνησαν από την απόλυτη κορυφή και μετά κατρακύλησαν προς τα κάτω», είχε πει. «Ήταν μοναχικό».


Ο Αντρέσεν είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης το 2003, όταν διαμαρτυρήθηκε επειδή η φεμινίστρια συγγραφέας Ζερμέν Γκριρ χρησιμοποίησε φωτογραφία του στο εξώφυλλο του βιβλίου της The Beautiful Boy χωρίς να ζητήσει την άδειά του. Ο ίδιος είχε εξηγήσει τότε ότι μέρος της ένστασής του σχετιζόταν με την εμπειρία του από τον Βισκόντι: «Ο έρωτας ενηλίκων προς εφήβους είναι κάτι στο οποίο είμαι εκ προοιμίου αντίθετος. Συναισθηματικά, ίσως και διανοητικά, με ταράζει — επειδή έχω κάποια γνώση για το τι κρύβεται πίσω από αυτό το είδος αγάπης».

Ωστόσο, ο εκδοτικός οίκος Thames and Hudson απέρριψε τις αντιρρήσεις του, υποστηρίζοντας ότι δεν χρειαζόταν τη δική του άδεια, αλλά μόνο εκείνη του φωτογράφου, Ντέιβιντ Μπέιλι.

Με τα χρόνια, ο Αντρέσεν απαλλάχθηκε τελικά από τη διασημότητα και βρήκε την ηρεμία μέσα από την υποκριτική. Το 2019 εμφανίστηκε σε έναν μικρό ρόλο στην ταινία τρόμου του Άρι Άστερ Midsommar, όπου υποδυόταν έναν ηλικιωμένο άνδρα που σκοτώνεται με ένα σφυρί σε παγανιστική τελετή. Ο Αντρέσεν είχε δηλώσει ενθουσιασμένος με τον ρόλο, λέγοντας: «Να σκοτώνεσαι σε ταινία τρόμου είναι το όνειρο κάθε αγοριού».

Από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, την ποιήτρια Σουζάνα Ρόμαν, απέκτησε δύο παιδιά: τη Ρομπίν και τον Έλβιν, ο οποίος πέθανε σε ηλικία εννέα μηνών από αιφνίδιο βρεφικό θάνατο.

