«Αποστολή εξετελέσθη»: Αγόρι που το πέταξαν από τον 10 όροφο κτιρίου μπορεί να τρέχει ξανά

Η οικογένεια ενός νεαρού αγοριού που κατέληξε με απειλητικά για τη ζωή του τραύματα, αφού ένας έφηβος τον πέταξε από τον 10ο όροφο της γκαλερί τέχνης Tate Modern του Λονδίνου, δήλωσε ότι ο «μικρός ιππότης» τους πέτυχε τον στόχο του να μπορεί να τρέχει, να πηδά και να κολυμπά ξανά.

Ο νεαρός Γάλλος ήταν έξι ετών όταν τον πέταξε από ένα μπαλκόνι ο έφηβος Jonty Bravery, τότε 17 ετών.

Ο νεαρός, ο οποίος βρισκόταν σε διακοπές με τους γονείς του τον Αύγουστο του 2019 όταν δέχτηκε την επίθεση, επέζησε από πτώση 30 μέτρων, αλλά υπέστη τραυματισμούς που άλλαξαν τη ζωή του, όπως αιμορραγία στον εγκέφαλο και κατάγματα οστών.

Η οικογένειά του δήλωσε σε μια ενημέρωση στη σελίδα GoFundMe ότι είναι ευτυχισμένη που κατάφερε να σημειώσει πρόοδο στο τρέξιμο, το άλμα και το κολύμπι πριν από την επόμενη εγχείρησή του.

«Φυσικά, δεν μπορεί να κάνει ό,τι κάνουν τα άλλα παιδιά της ηλικίας του, αλλά δεν μπορούμε πλέον να περιγράψουμε αυτό που κάνει με άλλο τρόπο παρά μόνο λέγοντας ότι τρέχει, πηδάει και κολυμπάει. Είναι διαφορετικό, μόνο για λίγα μέτρα ή σε πολύ μικρό ύψος, αλλά είναι ένα απίστευτο επίτευγμα», ανέφεραν.

Ο μικρός, που πέρασε μήνες στην εντατική, συνέχισε να αποκτά γνωστική αντοχή.

Η οικογένειά του είπε ότι, αν και οι μνημονικές του ικανότητες ήταν ακόμα πολύ περιορισμένες, ήταν λειτουργικές και βελτιώνονταν, οπότε «αποκτούσε γενικές γνώσεις με το δικό του ρυθμό, κάτι που του επέτρεπε να εντάσσεται όλο και περισσότερο με τα άλλα παιδιά».

«Αποστολή εξετελέσθη»

Πρόσθεσαν: «Επίσης, ωριμάζει και, χάρη στη συνεργασία του με τον ψυχοκινητικό θεραπευτή, τώρα επιτρέπει στον εαυτό του να χαλαρώνει. Προηγουμένως, για να αντισταθμίσει την αδυναμία του στην αριστερή πλευρά, κρατούσε τη δεξιά πλευρά του συνεχώς σε ένταση, κάτι που του προκαλούσε πόνο. Σήμερα, ο έφηβος μας (πρέπει να παραδεχτούμε την πραγματικότητα, δεν είναι πια μικρό αγόρι) έχει καταλάβει ότι πρέπει να κάνει διαλείμματα. Πρέπει να του το υπενθυμίζουμε λιγότερο».

Επίσης, πέτυχε έναν μακροπρόθεσμο στόχο που είχε μαζί με τον πατέρα του: «Καθώς ζούμε λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη θάλασσα, είχαν θέσει ως τελικό στόχο να κάνουν πικνίκ στην παραλία και μετά να επιστρέψουν. Μετά από αρκετές προοδευτικές προπονήσεις, τελικά ολοκλήρωσαν το ταξίδι διάρκειας 2,5 ωρών. Επέστρεψαν εξαντλημένοι, αλλά ευτυχισμένοι. Αποστολή εξετελέσθη».

*Με πληροφορίες από BBC

