Βρετανία: Χειροπέδες σε άνδρα για βιασμό με «φυλετικό κίνητρο»

Ένας 32χρονος άνδρας συνελήφθη μετά από βιασμό μιας γυναίκας στο Walsall της Βρετανίας, σε μια υπόθεση που θεωρείται ότι έχει ρατσιστικό υπόβαθρο.

Η αστυνομία του West Midlands ανακοίνωσε ότι ο άνδρας συνελήφθη νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή Perry Barr της πόλης.

Η σύλληψη έλαβε χώρα μετά από επείγουσα έκκληση της αστυνομίας το Σαββατοκύριακο, σε συνέχεια του περιστατικού το βράδυ του Σαββάτου.

Αστυνομικοί κλήθηκαν στην περιοχή Park Hall του Walsall λίγο μετά τις 7.15 μ.μ., αφού μια γυναίκα εντοπίστηκε σε κατάσταση σοκ στο δρόμο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η γυναίκα, ηλικίας 20 ετών, είχε βιαστεί και κακοποιηθεί σε ένα κοντινό ακίνητο από έναν άγνωστο άνδρα.

Ανέφερε επίσης ότι το περιστατικό επιβαρύνεται από «ρατσιστικά κίνητρα».

Ο επιθεωρητής Ronan Tyrer, της αστυνομίας του West Midlands, δήλωσε: «Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη στην έρευνά μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας έδωσαν πληροφορίες μετά την έκκλησή μας χθες το βράδυ. Η έρευνά μας θα προχωρήσει σήμερα και, όπως πάντα, προτεραιότητά μας είναι η γυναίκα που υπέστη αυτή την επίθεση.

«Της δόθηκαν οι τελευταίες πληροφορίες σήμερα το πρωί και θα συνεχίσει να λαμβάνει πλήρη υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς», πρόσθεσε.

Η Preet Kaur Gill, βουλευτής του Εργατικού Κόμματος για το Μπέρμιγχαμ Έντγκμπαστον, δημοσίευσε στο X ότι ήταν «βαθιά συγκλονισμένη και λυπημένη» όταν έμαθε για άλλον έναν βιασμό με ρατσιστικό κίνητρο.

Τον περασμένο μήνα, μια γυναίκα Σιχ βιάστηκε σε ένα λιβάδι στην οδό Tame Road, στο Oldbury, σε ένα περιστατικό που επίσης αντιμετωπίστηκε από την αστυνομία ως βιασμός με ρατσιστικό κίνητρο.

*Με πληροφορίες από Sky News

