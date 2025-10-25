Ρόδος: Σε νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα

Σε νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας μεταφέρθηκε το τρίχρονο κορίτσι που έπεσε σε πισίνα στη Ρόδο, ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς του.

Το παιδί αρχικά είχε μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλευόταν μέχρι χθες.

Σύμφωνα με το Star, το παιδί έφυγε χθες από το ΠΑΓΝΗ και έφτασε σε νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Στέλιο Κτενιαδάκη, τη μεταφορά του παιδιού, που έγινε με ιδιωτική πτήση, ζήτησαν οι γονείς του καθώς είναι από εκεί.

Υπενθυμίζεται ότι το τρίχρονο κορίτσι είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, όπου έκανε διακοπές με μέλη της οικογένειάς του.

Η κατάσταση της μικρής εξακολουθεί να είναι πολύ βαριά. Το παιδί αρχικά νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο της Ρόδου, ωστόσο είχε κριθεί απαραίτητο να διακομιστεί στο ΠΑΓΝΗ όπου παρέμεινε μέχρι και χθες.

Κατά την άφιξή του στο Νοσοκομείο, είχε διαπιστωθεί ότι έχει έντονο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα. Η κατάσταση της χαρακτηρίζεται «βαριά και μη αναστρέψιμη».

