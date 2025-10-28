Ο παράξενος λόγος που ο 13ος όροφος λείπει από πολλά κτίρια της Νέας Υόρκης
Σε πολλούς ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης απουσιάζει ο 13ος όροφος για έναν ενδιαφέρον λόγο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αν βρεθεί κάποιος στη Νέα Υόρκη θα διαπιστώσει ότι στα περισσότερα κτίρια δεν 13ος όροφος και υπάρχει ένας ενδιαφέρον λόγος γι’ αυτό.
Έρευνα του StreetEasy το 2020 διαπίστωσε ότι από τα 629 κατοικήσιμα κτίρια στη Νέα Υόρκη, πάνω από το 90% δεν έχουν 13ο όροφο και τον αποκαλούν με άλλο όνομα, όπως «12Α».
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:07 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Η Κατερίνα Καινούργιου σηκώνει τη «σημαία» της πρωινής ζώνης
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Opel εξετάζει κινεζικό ηλεκτρικό SUV για την ευρωπαϊκή αγορά
10:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ποιοι ξηλώνουν τα καλώδια των φορτιστών και γιατί;
09:53 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ