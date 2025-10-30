Βρετανία: Συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι κοντά στο Ντόνκαστερ

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανέφερε ότι αστυνομικοί κλήθηκαν ύστερα από αναφορές για πτώση ελικοπτέρου σε χωράφι κοντά στο Ings Lane, στο Μπέντλεϊ, κοντά στο Ντόνκαστερ.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν το ελικόπτερο να έχει ανατραπεί στο πλάι, ενώ γύρω του βρίσκονται οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία δήλωσε:

«Σήμερα, στις 10:14 π.μ., κληθήκαμε στο Ings Lane, Bentley, όπου αναφέρθηκε ότι ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι. Αστυνομικοί και συνάδελφοι από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο του ατυχήματος. Το Ings Lane παραμένει κλειστό όσο ανταποκρινόμαστε στο περιστατικό. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή και προγραμματίστε εναλλακτική διαδρομή, όπου είναι δυνατόν».

Το ελικόπτερο ήταν ιδιωτικό και είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Gamston, κοντά στο Retford, λίγο πριν τη συντριβή.

Σε δική του ανακοίνωση, το αεροδρόμιο ανέφερε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένα αεροσκάφος που εδρεύει εδώ και ανήκει σε έναν από τους ενοικιαστές του αεροδρομίου εμπλέκεται στο περιστατικό. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες αυτή τη στιγμή».

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό πόσα άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο.

Ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB) δήλωσε: «Το AAIB ενημερώθηκε για ένα ατύχημα κοντά στο Doncaster και έχει στείλει ομάδα στην περιοχή για τη διεξαγωγή έρευνας».