Οι ΗΠΑ θα δεχτούν 7.500 πρόσφυγες το 2026 - Προτεραιότητα στους λευκούς Νοτιοαφρικανούς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντά τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Τετάρτη 21 Μαΐου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα περιορίσει τον αριθμό των προσφύγων που θα δεχτεί η χώρα για το οικονομικό έτος 2026 στους 7.500 και θα δώσει προτεραιότητα στους λευκούς Νοτιοαφρικανούς, σύμφωνα με ένα έγγραφο του Λευκού Οίκου που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας αναδιαμόρφωσης της προσφυγικής πολιτικής στις ΗΠΑ και παγκοσμίως. Ο αριθμός αυτό είναι ο χαμηλότερος στα χρονικά της χώρας.

Στο έγγραφο, που φέρει ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου, αναφέρεται ότι 30 από αυτές τις θέσεις θα δοθούν σε Νοτιοαφρικανούς από τη μειονότητα των λευκών Αφρικάνερ. Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι Αφρικάνερ διώκονται στη Νότια Αφρική λόγω της φυλής τους, κάτι που διαψεύδεται από την κυβέρνηση της χώρας.

Όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο Τραμπ «πάγωσε» όλες τις υποδοχές προσφύγων, διαμηνύοντας ότι θα ξαναρχίσουν μόνο εάν διαπιστώσει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει στις ΗΠΑ λευκούς Αφρικάνερ, δεχόμενος σφοδρές επικρίσεις. Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου μόνο 138 Νοτιοαφρικανοί είχαν γίνει δεκτοί ως πρόσφυγες στις ΗΠΑ.

Στο έγγραφο αυτό ο Τραμπ αναφέρει ότι η κυβέρνησή του θα εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει άσυλο και «σε άλλα θύματα παράνομων ή άδικων διακρίσεων στις πατρίδες τους».

Ένα εσωτερικό έγγραφο που συνέταξαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι τον Απρίλιο άφηνε να εννοηθεί ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα δώσει προτεραιότητα σε Ευρωπαίους. Στο έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα δεν γίνεται αναφορά σε Ευρωπαίους ή άλλες εθνικές ομάδες.

Διαβάστε επίσης