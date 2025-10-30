Σκάνδαλο Επστάιν: Ο πρίγκιπας Άντριου χάνει τον βασιλικό τίτλο και πρέπει να μετακομίσει

Ο πρίγκιπας Άντριου χάνει τον τίτλο του και πρέπει να μετακομίσει από τη βασιλική κατοικία, όπως γνωστοποιεί σε ανακοίνωσή του το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

«Ο πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ο λόγος είναι πιθανώς η εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊ.

Η ανακοίνωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ

Ο Μεγαλειότατος ξεκίνησε σήμερα την επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου, των τιμητικών διακρίσεων και των τιμητικών διακρίσεων του Πρίγκιπα Άντριου.

Ο Πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπατεν Γουίντσορ. Η μίσθωση του Royal Lodge του παρείχε μέχρι σήμερα νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει εκεί. Του έχει πλέον επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παράδοση της μίσθωσης και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική κατοικία. Αυτές οι κυρώσεις κρίνονται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του.

Οι Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης.

Ο Άντριου θα μετακομίσει στο κτήμα Σάντρινγκχαμ, με χρηματοδότηση από τον βασιλιά Κάρολο.

Ωστόσο, οι κόρες του θα διατηρήσουν τους τίτλους τους. Η πριγκίπισσα Ευγενία και η πριγκίπισσα Μπεατρίς θα διατηρήσουν τους τίτλους τους, καθώς είναι κόρες του γιου ενός μονάρχη. Αυτό είναι σύμφωνο με το βασιλικό διάταγμα του Γεωργίου Ε΄ του 1917.

