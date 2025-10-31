Ιράν: «Απερισκεψία» η απόφαση Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, καταδίκασε την Πέμπτη (30/10) τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών να επαναλάβουν τις πυρηνικές τους δοκιμές, κάνοντας λόγο για «υποχώρηση και απερισκεψία», έπειτα από την αιφνιδιαστική εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αραγτσί ανέφερε: «Ένας πυρηνικά εξοπλισμένος καταπιεστής επαναλαμβάνει τις δοκιμές ατομικών όπλων. Ο ίδιος καταπιεστής έχει ταυτόχρονα δαιμονοποιήσει το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Ιρανός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι η «ανακοίνωση επανέναρξης πυρηνικών δοκιμών αποτελεί υποχώρηση και απερισκεψία και συνιστά σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».