JPMorgan: Είχε ειδοποιήσει την κυβέρνηση για ύποπτες συναλλαγές του Έπσταϊν, ύψους 1 δισ.δολαρίων

Εβδομάδες μετά τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν υπό ομοσπονδιακή κράτηση το 2019, εν αναμονή δίωξης για κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση, η JPMorgan Chase υπέβαλε έκθεση με την οποία ειδοποιούσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια δυνητικά ύποπτων συναλλαγών που τον αφορούσαν όπως επίσης εξέχουσες προσωπικότητες της Wall Street και επιχειρηματίες.

Η λεγόμενη αναφορά ύποπτης δραστηριότητας που υπέβαλε η JPMorgan αναγνώρισε συναλλαγές με τον Λέον Μπλακ, συνιδρυτή της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Apollo Global Management, τον Γκλεν Ντάμπιν, έναν γνωστό διαχειριστή hedge fund, τον δικηγόρο Άλαν Ντέρσοβιτς και trusts που ελέγχονται από τον Λέσλι Γουέξνερ, τον μεγιστάνα του λιανικού εμπορίου. Η φύση των συναλλαγών, καθώς και ο ρόλος του Έπσταϊν σε αυτές, είναι ασαφής.

Η JPMorgan ανέφερε στην έκθεσή της ότι επισήμανε περίπου 4.700 συναλλαγές, συνολικού ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, επειδή ενδεχομένως σχετίζονταν με αναφορές για εμπορία ανθρώπων που αφορούσαν τον καταδικασμένο παιδόφιλο Έπσταϊν. Ανέφερε επίσης τις τραπεζικές μεταφορές του σε ρωσικές τράπεζες και τις ευαισθησίες γύρω από «τις σχέσεις του με δύο προέδρους των ΗΠΑ». Ο κ. Έπσταϊν κατά καιρούς ήταν στενός συνεργάτης του προέδρου Τραμπ και του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον, γράφουν οι Νew York Times.

O Tζέφρι Έπσταϊν

Κανένας από τους άνδρες που αναφέρονται στην έκθεση δεν έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Η έκθεση περιλαμβανόταν σε εκατοντάδες σελίδες προηγουμένως σφραγισμένων δικαστικών αρχείων που η JPMorgan δημοσίευσε την Πέμπτη κατόπιν εντολής ενός ομοσπονδιακού δικαστή, του Tζεντ Ρέικοφ. Διέταξε την αποσφράγιση των εγγράφων σε απάντηση σε αιτήματα των New York Times και της Wall Street Journal.

Αρκετές άλλες αναφορές ύποπτης δραστηριότητας που υπέβαλε η JPMorgan τα χρόνια πριν από τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019 συμπεριλήφθηκαν επίσης στα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Ενημέρωσαν τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές για ορισμένες από τις ογκώδεις αναλήψεις μετρητών του Έπσταϊν, τις οποίες οι ειδικοί λένε ότι αποτελούν πιθανό σημάδι ξεπλύματος χρήματος και εμπορίας ανθρώπων.

Ωστόσο, η JPMorgan συνέχισε να συνεργάζεται με τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο για χρόνια. Η τράπεζα του δάνεισε χρήματα, μετέφερε τα κεφάλαιά του στο εξωτερικό και επέτρεψε πληρωμές σε ορισμένα από τα θύματα σεξουαλικής εμπορίας ανθρώπων, ανέφεραν οι Times τον Σεπτέμβριο . Οι υπάλληλοι της τράπεζας εξέφρασαν επανειλημμένα ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους σύνδεσης μαζί του, αλλά ανώτερα στελέχη αποφάσισαν να διατηρήσουν τους λογαριασμούς του ανοιχτούς.

Η αναφορά ύποπτης δραστηριότητας του 2019 παρείχε ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω συναλλαγές ή γιατί θεωρήθηκαν ύποπτες, εκτός από την προφανή σύνδεσή τους με τον Έπσταϊν. Στην περίπτωση των καταπιστευμάτων του Γουέξνερ, περιγράφονταν τραπεζικά εμβάσματα ύψους 65 εκατομμυρίων δολαρίων από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, τα οποία φαινόταν να κινούνται μεταξύ πολλαπλών τραπεζών. Ο Έπσταϊν διετέλεσε διαχειριστής σε ορισμένα από τα καταπιστεύματα του Γουέξνερ.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, μέχρι περίπου το 2007, ο Έπσταϊν ήταν στενός οικονομικός σύμβουλος του Γουέξνερ, του οποίου η εταιρεία έλεγχε καταστήματα λιανικής όπως η Limited και η Victoria's Secret. Λίγο μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, ο Γουέξνερ τον κατηγόρησε ότι είχε υπεξαιρέσει «τεράστια ποσά» από τα χρήματά του.

Η αναφορά ύποπτης δραστηριότητας υποδείκνυε άγνωστες συναλλαγές με τον Μπλακ, τη σύζυγό του και μια οικογενειακή επιχείρηση με μέλη της οικογένειάς τους. Οι Times ανέφεραν πρόσφατα ότι ο Μπλακ είχε καταβάλει στον Έπσταϊν περίπου 170 εκατομμύρια δολάρια και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε τουλάχιστον τρεις γυναίκες που σχετίζονταν με τον Έπσταϊν.

H Eύα και ο Γκλεν Ντάμπιν

Η σχέση του με τον Ντάμπιν ήταν πολύπλευρη. Ο Έπστάϊν βοήθησε στη μεσολάβηση της πώλησης του hedge fund του στην JPMorgan, για την οποία ο ίδιος έλαβε αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Έπσταϊν είχε προηγουμένως σχέση με τη σύζυγο του Ντάμπιν, Εύα Άντερσον και ήταν ο νονός των παιδιών τους.

Η αναφορά ύποπτης δραστηριότητας που αποκάλυψε η JPMorgan την Πέμπτη δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές που αφορούσαν τους Μπλακ, Ντάμπιν και Ντέρσοβιτς. Ο Ντέβον Σπέρτζον, εκπρόσωπος των Ντούμπιν, δήλωσε ότι οι εν λόγω συναλλαγές «σχετίζονταν με φιλανθρωπικές δωρεές, προσωπικά δώρα ή επιχειρηματικά θέματα» και δεν σχετίζονταν με τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Ο Ντέρσοβιτς, ο οποίος ήταν ένας από τους δικηγόρους ποινικής υπεράσπισης του κ. Έπσταϊν, είπε: «Τα μόνα κεφάλαια που έλαβα ποτέ από τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν πληρωμές για τις νομικές μου υπηρεσίες με βάση τις ωριαίες αμοιβές μου». Η αναφορά ύποπτης δραστηριότητας του 2019 κατέδειξε επίσης ορισμένα άτομα που συνεργάστηκαν στενά με τον Έπσταϊν όλα αυτά τα χρόνια και αρκετές από τις εταιρικές του οντότητες.

Μια εκπρόσωπος της JPMorgan, η Πατρίσια Γουέξλερ δήλωσε ότι τα έγγραφα δείχνουν ότι η JPMorgan είχε επανειλημμένα ειδοποιήσει τις ρυθμιστικές αρχές, υποβάλλοντας αναφορές ύποπτης δραστηριότητας. «Δεν φαίνεται να ενήργησε κάποιος στην κυβέρνηση ή στις αρχές επιβολής του νόμου βάσει αυτών των προειδοποιήσεων για χρόνια», είπε.

Η JPMorgan, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, υπηρέτησε τον Έπσταϊν για περισσότερο από μια δεκαετία, μια περίοδο κατά την οποία πιστεύεται ότι κακοποίησε σεξουαλικά περίπου 200 νεαρές γυναίκες και κορίτσια, μερικά από τα οποία ήταν μόλις 14 ετών.

Ο ρόλος της JPMorgan στη χρηματοδότηση της επιχείρησης εμπορίας ανθρώπων του Έπσταϊν έχει τεθεί υπό νέο έλεγχο, μετά από άρθρο στους Times που περιέγραφε λεπτομερώς πώς η τράπεζα είχε επανειλημμένα αγνοήσει τα προειδοποιητικά σημάδια σχετικά με τις δραστηριότητές του, όπως οι συχνές μεγάλες αναλήψεις μετρητών και άλλες ύποπτες συναλλαγές.

Ορισμένοι νομοθέτες στο Κογκρέσο έχουν ζητήσει ακροάσεις σχετικά με τον ρόλο της JPMorgan, απαιτώντας μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Τζέιμι Ντάιμον να απαντήσει σε γραπτές ερωτήσεις ή να καταθέσει ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας.

O CEO της JPMorgan, Tζέιμι Ντάιμον AP

Τα οικονομικά αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη προσκομίστηκαν από την JPMorgan κατά τη διάρκεια δικαστικής διαμάχης το 2023 που ασκήθηκε εκ μέρους των θυμάτων του Έπσταϊν και από τις Αμερικανικές Παρθένους Νήσους, όπου διατηρούσε μια ιδιωτική κατοικία σε νησί που χρησίμευε ως βάση για τις περισσότερες από τις συμβουλευτικές του επιχειρήσεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών.

Το 2023, η JPMorgan συμφώνησε να καταβάλει 75 εκατομμύρια δολάρια στην κυβέρνηση των Παρθένων Νήσων για την επίλυση της δικαστικής διαμάχης. Η τράπεζα κατέβαλε επίσης 290 εκατομμύρια δολάρια για την επίλυση της αγωγής των θυμάτων. Η JPMorgan δήλωσε ότι μετάνιωσε για την εμπλοκή της με τον Έπσταϊν αλλά δεν γνώριζε τη σεξουαλική κακοποίηση από μέρους του.

Τα ασφράγιστα έγγραφα περιλαμβάνουν email στα οποία ο Έπσταϊν βοήθησε στην προσέλκυση των ιδρυτών της Google ως πελατών της JPMorgan στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι Times ανέφεραν προηγουμένως ότι ένας από τους ιδρυτές, ο Σεργκέι Μπριν, τελικά κατέθεσε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν λογαριασμό της JPMorgan. Τα email δείχνουν επίσης ένα στέλεχος της JPMorgan να συζητά την πιθανή χρήση σύνθετων trusts για τη μείωση των φόρων του Μπριν και του συνιδρυτή του, Λάρι Πέιτζ.

Ο Ντάιμον έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε την εκτεταμένη εργασία της τράπεζας για αυτόν μέχρι το 2019, αν και τουλάχιστον ένα κορυφαίο στέλεχος έχει δηλώσει ενόρκως ότι συζήτησε τη σχέση του Έπσταϊν με τον Ντάιμον. Ο τελευταίος το γνώριζε ξεκάθαρα το καλοκαίρι του 2019. Το Σάββατο του Αυγούστου που ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή του στο Μανχάταν, ένας υπάλληλος της JPMorgan έστειλε email σε συναδέλφους του με έναν σύνδεσμο προς ένα άρθρο των Times σχετικά με τον θάνατό του. Το ίδιο απόγευμα, ένας υπάλληλος προώθησε το μήνυμα στον Ντάιμον.

