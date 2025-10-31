Ινδία: Λαθρέμπορος έκρυψε στη βαλίτσα απειλούμενα είδη πιθήκων - Συγκινητικά πλάνα

Το ένα από τα δύο απειλούμενα πιθηκάκια δεν κατάφερε να επιβιώσει μέσα στη βαλίστα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ινδία: Λαθρέμπορος έκρυψε στη βαλίτσα απειλούμενα είδη πιθήκων - Συγκινητικά πλάνα
Ινδοί τελωνειακοί υπάλληλοι συνέλαβαν έναν επιβάτη αεροπλάνου αφού ανακάλυψαν δύο απειλούμενα γίββωνα μέσα σε μια τσάντα, τα τελευταία ζώα που κατασχέθηκαν από λαθρέμπορους στο αεροδρόμιο της Βομβάης.

Ένας από τους μικροσκοπικούς πιθήκους από την Ινδονησία ήταν νεκρός, ενώ ο άλλος, σε ένα βίντεο που μοιράστηκε το Ινδικό Τελωνείο, βρίσκεται τρομαγμένος στην αγκαλιά ενός αξιωματικού, κρύβοντας το πρόσωπό του.

Ο συλληφθείς είχε ταξιδέψει από τη Μαλαισία μέσω Ταϊλάνδης, και ισχυρίστηκε ότι τα σπάνια ζώα του δόθηκαν από ένα «συνδικάτο» εμπορίας άγριων ζώων για να τα παραδώσει στην Ινδία.

Αστυνομικοί, ενεργώντας βάσει «συγκεκριμένων πληροφοριών», συνέλαβαν τον επιβάτη στη Βομβάη την Πέμπτη.

«Μια επακόλουθη έρευνα στις παραδοτέες αποσκευές τους, μια βαλίτσα -τρόλεϊ, οδήγησε στην ανακάλυψη και κατάσχεση δύο Silvery Gibbon (Hylobates moloch), ενός ζωντανού και ενός νεκρού, τα οποία ήταν κρυμμένα σε ένα καλάθι», ανέφερε η τελωνειακή υπηρεσία.

Το παρατηρητήριο εμπορίας άγριας ζωής TRAFFIC, το οποίο καταπολεμά το λαθρεμπόριο άγριων ζώων και φυτών, προειδοποίησε τον Ιούνιο για μια «πολύ ανησυχητική» τάση στην εμπορία ζώων που οφείλεται στο εμπόριο εξωτικών κατοικίδιων.

Περισσότερα από 7.000 ζώα, νεκρά και ζωντανά, έχουν κατασχεθεί κατά μήκος της αεροπορικής διαδρομής Ταϊλάνδης-Ινδίας τα τελευταία 3,5 χρόνια.

Το σπίτι στην άγρια ​​φύση για τον μικρό Ασημένιο Γίββωνα είναι τα τροπικά δάση της Ιάβας στην Ινδονησία.

Απειλούνται από την απώλεια δασών, το κυνήγι και το εμπόριο κατοικίδιων ζώων, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.

Οι εκτιμήσεις για τα πρωτεύοντα που έχουν απομείνει κυμαίνονται από περίπου 2.500 έως 4.000.

Η κατάσχεση έρχεται μετά από αρκετές πρόσφατες συλλήψεις για λαθρεμπόριο στο ίδιο αεροδρόμιο.

Μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα, οι τελωνειακοί υπάλληλοι δήλωσαν ότι είχαν συλλάβει έναν άλλο λαθρέμπορο που μετέφερε φίδια, χελώνες και ένα ρακούν.

