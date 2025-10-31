Αγγλία: 10χρονη έκανε τεστ δυσλεξίας και αποκαλύφθηκε ότι έχει IQ 136 - Έγινε μέλος της Mensa

Όταν οι γονείς της 10χρονης Poppy O'Malley-Flack από το Κεντ της Αγγλίας, την πήγαν για να κάνει τεστ δυσλεξίας, περίμεναν ότι τα αποτέλεσμα θα έδειχναν εάν έπασχε από την συγκεκριμένη μαθησιακή δυσκολία ή όχι. Τελικά, όμως, αποδείχτηκε ότι η 10χρονη ήταν μια ιδιοφυία, καθώς έχει IQ 136, γεγονός που την τοποθετεί στο 1% των πιο έξυπνων Βρετανών

Το τεστ διάρκειας τριών ωρών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έχει εξαιρετικές δεξιότητες συλλογισμού και επίλυσης προβλημάτων, αφήνοντας τη μητέρα της Poppy, την Lucy, σε κατάσταση σοκ.

«Ποτέ δεν περιμέναμε να μας πει η κυρία ότι οι δεξιότητες συλλογιστικής και η νοημοσύνη της Poppy ήταν εξαιρετικά υψηλές», είπε η Lucy, στο Southwest News Service της Αγγλίας.

Η έκπληξη της οικογένειας της Poppy οφείλεται στο γεγονός ότι η 10χρονη έχει κλίση στις τέχνες και όχι στα ακαδημαϊκά μαθήματα.

«Νομίζω ότι ήμασταν τόσο σοκαρισμένοι όσο και η Poppy. Ποτέ δεν ήταν το είδος του παιδιού που θα θεωρούσες χαρισματικό ή πολύ ακαδημαϊκό... Ωστόσο, είναι πολύ λογική, έχει καλές δεξιότητες συλλογισμού και είναι πολύ καλή στην επίλυση προβλημάτων. Το ξέραμε πάντα αυτό. Πάντα ξέραμε ότι ήταν αρκετά ώριμη για την ηλικία της», τόνισε η Lucy.

Αφού έλαβε τα αποτελέσματα, η κ. O’Malley-Flack προσέγγισε την Mensa με την ελπίδα να εντάξει την Poppy στο πρόγραμμα της με άλλα χαρισματικά παιδιά. Και έτσι έγινε!

«Ήμασταν απολύτως ενθουσιασμένοι και πραγματικά περήφανοι για αυτήν και νομίζω ότι ήταν πραγματικά περήφανη για τον εαυτό της», είπε η Lucy. «Είναι το πιο ταπεινό παιδί που θα συναντήσετε ποτέ, αλλά απολαμβάνει πραγματικά αυτό το κύρος».

Η Mensa High-IQ Society υπάρχει εδώ και πάνω από 100 χρόνια και επικεντρώνεται στο να καλωσορίζει τα εξαιρετικά χαρισματικά μυαλά που βρίσκονται ανάμεσά μας σε έναν χώρο συνεργασίας και συντροφικότητας. Το αμερικανικό τμήμα της Mensa αριθμεί 50.000 μέλη από τα 150.000 και πλέον μέλη που βρίσκονται σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η Poppy ανυπομονεί να πάει γυμνάσιο, αλλά δεν έχει ακόμη φιλοδοξίες για την καριέρα της πέρα από αυτό, αν και η μητέρα της υποψιάζεται ότι θα καταλήξει να κάνει κάτι στον τομέα της επιστήμης.

«Δεν νομίζω ότι η Poppy θα ακολουθήσει μια κανονική δουλειά γραφείου. Θα ασχοληθεί με κάτι επιστημονικό ή καλλιτεχνικό. Κάτι που απαιτεί λεπτομέρεια. Είναι ένα τέλειο παράδειγμα του πώς η μαθησιακή διαφορά και η χαρισματικότητα μπορούν να συνυπάρξουν. Αν και μπορεί να έχει δυσκολίες με την ορθογραφία, έχει εξαιρετικές δεξιότητες συλλογισμού».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του BBC Test The Nation, ο μέσος δείκτης νοημοσύνης στη Βρετανία είναι περίπου 100. Για παράδειγμα, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν και ο Στίβεν Χόκινγκ παρόλο που δεν έκαναν ποτέ επίσημα τεστ, εκτιμάται ότι είχαν δείκτη νοημοσύνης περίπου 160.

Με πληροφορίες από Good News Network

Διαβάστε επίσης