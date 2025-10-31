Ολλανδία: Η τρομακτική στιγμή της σύγκρουσης τρένου με φορτηγό - Πέντε τραυματίες

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα που συνέβη σε σιδηροδρομική διάβαση στο Μέετερεν, στην Ολλανδία την Πέμπτη, όταν τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό που είχε παγιδευτεί στις μπάρες.

Η εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρομικών δικτύων, ProRail, έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο της σύγκρουσης χτυπώντας «καμπανάκι» στους οδηγούς επαγγελματικών οχημάτων, υπογραμμίζοντας ότι «τα πλάνα δείχνουν πόσο γρήγορα μπορούν να πάνε στραβά τα πράγματα και είναι συγκλονιστικό να τα παρακολουθεί κανείς».

Η δραματική στιγμή του εγκλωβισμού

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11:30 π.μ. Στο βίντεο διακρίνεται καθαρά το φορτηγό να επιχειρεί να διασχίσει τη διάβαση της Bredestraat, αλλά στη συνέχεια φρενάρει και κάνει όπισθεν. Αμέσως μετά, οι μπάρες κατεβαίνουν και αντί ο οδηγός του φορτηγού να κάνει όπισθεν προκειμένου να βγει από τις σιδηροδρομικές γραμμές και να περιμένει να διέλθει το τρένο, επιχειρεί να κάνει μανούβρα και να περάσει από το πλάι της κατεβασμένης μπάρας. Δευτερόλεπτα αργότερα, δέχεται τη σφοδρή πρόσκρουση από το επερχόμενο τρένο, το οποίο δεν εκτροχιάστηκε.

Και οι πέντε τραυματίες επέβαιναν στο φορτηγό και υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Στο τρένο βρίσκονταν περίπου 200 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον σταθμό Den Bosch, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ τους.

Μεγάλες ζημιές

Η σύγκρουση είχε εκτεταμένες συνέπειες για το σιδηροδρομικό δίκτυο, με την ProRail να δηλώνει ότι «η ζημιά στη γραμμή είναι απίστευτα εκτεταμένη» και απαιτείται αντικατάσταση ενός χιλιομέτρου γραμμής, με τις εργασίες να παρατείνονται μέχρι το Σαββατοκύριακο.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο, σε συνεργασία με τον κλαδικό οργανισμό Transport en Logistiek Nederland, αποσκοπεί στη δραστική αλλαγή της συμπεριφοράς στις διαβάσεις. Το κεντρικό μήνυμα ασφαλείας είναι σαφές: «Καλύτερα να προκαλέσεις ζημιά σε μια μπάρα παρά να θέσεις μια ζωή σε κίνδυνο. Αν έχεις κολλήσει ανάμεσα στις μπάρες: συνέχισε την πορεία σου».

*Με πληροφορίες από nltimes

