Τραγωδία στην Κωνσταντινουπόλεως - Τρένο παρέσυρε πεζό

Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της Κωνσταντινουπόλεως με τη Λεωφόρο Αθηνών, όταν πεζός παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία της Hellenic Train και βρήκε τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας προσπάθησε να περάσει κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει το τρένο.

01 03 02 03 03 03

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ανασύρουν τη σορό από τις γραμμές.

Το τρένο παραμένει ακινητοποιημένο, ενώ η επιχείρηση απεγκλωβισμού βρίσκεται σε εξέλιξη.