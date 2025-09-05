Τραγωδία στην Κωνσταντινουπόλεως - Τρένο παρέσυρε πεζό

Το τρένο παραμένει ακινητοποιημένο, ενώ η επιχείρηση απεγκλωβισμού βρίσκεται σε εξέλιξη

Newsbomb

Τραγωδία στην Κωνσταντινουπόλεως - Τρένο παρέσυρε πεζό
Newsbomb.gr
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της Κωνσταντινουπόλεως με τη Λεωφόρο Αθηνών, όταν πεζός παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία της Hellenic Train και βρήκε τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας προσπάθησε να περάσει κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει το τρένο.

1757050156988-535979316-6a1283ee-7e1d-42ea-b81d-13280ccfb7c7.jpeg
0103
2.jpeg
0203
1.jpeg
0303

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ανασύρουν τη σορό από τις γραμμές.

Το τρένο παραμένει ακινητοποιημένο, ενώ η επιχείρηση απεγκλωβισμού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:46ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ναι, ρε τρέλα!» για την Εθνική Ελλάδας - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Ράλλυ Ακρόπολις: Κλειστοί δρόμοι σήμερα στην Αθήνα - Ποιες ώρες υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:37LIFESTYLE

«Πάρτι με 70 Γυναίκες»: Η πιπεράτη εκδοχή του χωρισμού του Λαμίν Γιαμάλ και της Νίκι Νικόλ

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κωνσταντινουπόλεως - Τρένο παρέσυρε πεζό

08:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Καζαντζίδης: Ήταν όλοι εκεί - Έναρξη με Κλαυδία, συγκίνηση με το «Υπάρχω» από τον Χρήστο Μάστορα

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μετονομάζει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Μεταξουργείο - Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμου

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στην Αχαρνών - Απεγκλωβίστηκε άτομο από τον 6ο όροφο

07:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρήστος Μάστορας: Μάγεψε στο Καλλιμάρμαρο με το «Υπάρχω» στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Richard Mille RM 43-01 είναι η Ferrari των ρολογιών

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για την υγεία του Μπάιντεν: Εμφανίστηκε με μία μεγάλη πληγή στο κεφάλι

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Φάλαινες- δολοφόνοι: Η ανατριχιαστική μίμηση της ανθρώπινης ομιλίας και η επιστημονικη εξήγησή της

07:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Λογιστές» και «υπάλληλοι της ΔΕΗ» άρπαξαν 260.000 ευρώ και 36 χρυσές λίρες μέσα σε λίγες ώρες

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Λισαβόνα: «Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για ό,τι συνέβη» - Aντιδράσεις για τους 16 νεκρούς στο τελεφερίκ Γκλόρια

07:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμίνια: «Το έκανα γιατί δεν χωνεύω τους Ρομά» ομολόγησε ο 17χρονος που συνελήφθη για αρπαγή βρέφους

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Daniel: Δύο χρόνια από το καταστροφικό πέρασμά της από τη Θεσσαλία με 17 νεκρούς

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επικίνδυνη καταδίωξη στα Γλυκά Νερά: 19χρονος μοτοσικλετιστής προσέκρουσε σε περιπολικό

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

08:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Καζαντζίδης: Ήταν όλοι εκεί - Έναρξη με Κλαυδία, συγκίνηση με το «Υπάρχω» από τον Χρήστο Μάστορα

06:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλείδωσαν» 7 μέτρα στο καλάθι Μητσοτάκη - Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κωνσταντινουπόλεως - Τρένο παρέσυρε πεζό

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Αντιμέτωποι με μακάβριες εικόνες οι αστυνομικοί – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τις δύο σορούς

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Τα σχέδια διαδοχής, η μόνη του λύπη και η επέτειος που δεν πρόλαβε

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Λισαβόνα: «Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για ό,τι συνέβη» - Aντιδράσεις για τους 16 νεκρούς στο τελεφερίκ Γκλόρια

07:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμίνια: «Το έκανα γιατί δεν χωνεύω τους Ρομά» ομολόγησε ο 17χρονος που συνελήφθη για αρπαγή βρέφους

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Μεταξουργείο - Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμου

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι και γιατί δεν θέλουν το καλώδιο; Γιατί η στάση της Κύπρου τινάζει στον αέρα τις διπλωματικές προσπάθειες της Αθήνας

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής: Με το «τουρκο-λιβυκό» η Άγκυρα θέλει σε ομηρία την ανατολική Μεσόγειο - Πώς πρέπει να αντιδράσουν Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης δίχως τέλος για νεαρή γιατρό – 42χρονος της έχει κάνει τη ζωή μαρτύριο

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αδιανόητη ουρά δεκάδων μέτρων για γνωστό fast food (video)

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Λευκορωσία: Ξεκινά το ταξίδι επιστροφής σε Μουντιάλ για την Εθνική - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ