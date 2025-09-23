Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο στο Σουφλί Έβρου

Το όχημα πετάχτηκε αρκετά μέτρα μακριά από τη διάβαση, παρά την μειωμένη ταχύτητα του τρένου.

Ατύχημα σημειώθηκε στο Σουφλί Έβρου το πρωί της Τρίτης (23/09), όταν τρένο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη, λίγο μετά τον βόρειο κόμβο παρέσυρε ένα μικρό φορτηγάκι το οποίο επιχείρησε να περάσει την διάβαση που υπάρχει μετά τα σφαγεία, σε διάβαση που δεν έχει προστατευτικές μπάρες και είναι αφύλακτη.

Η σιδηροδρομική διάβαση που σημειώθηκε το ατύχημα. Radio Evros

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα, αλλά παρ’ όλα αυτά παρέσυρε το όχημα και το πέταξε αρκετά μέτρα, σύμφωνα με το evrosnews.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος που είναι από χωριό της περιοχής, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, ενώ επιτόπου βρίσκονται Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική, καθώς και άνθρωποι του δήμου Σουφλίου.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο, ενώ υπάρχουν μέσα επιβάτες που επίσης δεν έχουν τραυματιστεί.

