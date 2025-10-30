Ινδία: Γυναίκα που γλίστρησε στο κενό μεταξύ συρμού και αποβάθρας σώθηκε την τελευταία στιγμή

Μια γυναίκα στην Ινδία σώθηκε την τελευταία στιγμή, όταν γλίστρησε προσπαθώντας να επιβιβαστεί σε τρένο που είχε ήδη ξεκινήσει να κινείται.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Νότιος Σιδηρόδρομος της Ινδίας καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικός σώζει τη γυναίκα, η οποία παραπάτησε καθώς έτρεχε να προλάβει το τρένο.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα στον σταθμό Erode στη νοτιοανατολική Ινδία, σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρείας στο X.

Η γυναίκα, τρέχοντας να επιβιβαστεί στο δρομολόγιο Erode–Chennai Yercaud Express, έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε επικίνδυνα κοντά στο κενό μεταξύ συρμού και αποβάθρας. Ο αρχιφύλακας της Δύναμης Προστασίας Σιδηροδρόμων (RPF), Sri Jagadeesan, αντέδρασε άμεσα, αρπάζοντάς τη και τραβώντας την μακριά από τον κίνδυνο.