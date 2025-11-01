Δασκάλα παντρεύτηκε συνοδεία όλων των μαθητών της - Η συγκινητική έκπληξη των παιδιών

Ήταν μια ευχή που λίγοι θα έκαναν: η διευθύντρια σχολείου ήθελε ο γάμος της να είναι γεμάτος παιδιά, κατά προτίμηση όλα τα εκατοντάδες παιδιά που φοιτούν στο σχολείο της.

Η Brianna Lanoye, διευθύντρια στο Buffalo Academy of Science Charter School της Νέας Υόρκης, πίστευε ότι οι μαθητές της αποτελούσαν τόσο μεγάλο μέρος της ζωής της, που ήταν δύσκολο να φανταστεί τον εορτασμό ενός τόσο σημαντικού ορόσημου χωρίς αυτούς. Ωστόσο, λόγω του κόστους των αιθουσών δεξιώσεων και των γευμάτων, η Brianna είχε συμβιβαστεί με μια πολύ μικρότερη λίστα καλεσμένων.

Η μυστική προετοιμασία της έκπληξης

Όμως, η υποδιευθύντριά της, Courtney Champlin, είχε μια πολύ καλύτερη ιδέα. Εντελώς μυστικά, επιστράτευσε τους μαθητές και το προσωπικό της Ακαδημίας για να μεταμορφώσουν την αυλή του σχολείου. Παράλληλα, έφερε τον αρραβωνιαστικό της Brianna, Zach Klapp, για να προετοιμάσει μια γιγαντιαία έκπληξη.

Δημιούργησαν έναν επίσημο διάδρομο, έστρωσαν κόκκινο χαλί και διακόσμησαν ένα λευκό φόντο. Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στην «αίθουσα» της τελετής, ενώ η κ. Champlin ανακοίνωνε τα νέα στο γραφείο της διευθύντριας.

«Δάκρυσα αμέσως. Ήταν το πιο όμορφο πράγμα που έχω δει ποτέ, βλέποντας απλώς τη σχολική μας κοινότητα εδώ έξω», δήλωσε η Lanoye στο WKBW News.

Γάμος με καραμελένια δαχτυλίδια

Ένας μαθητής ανέλαβε τον ρόλο του λειτουργού της τελετής, ενώ η κ. Lanoye και ο αρραβωνιαστικός της, Zach Klapp, αντάλλαξαν τους όρκους τους και παρουσίασαν ο ένας στον άλλο καραμελένια δαχτυλίδια. Τα πραγματικά δαχτυλίδια θα έρχονταν λίγες μέρες αργότερα στον επίσημο γάμο τους.

Μαθητές σηκώθηκαν και έκαναν ομιλίες, με έναν να λέει: «Θέλω προσωπικά να σας ευχαριστήσω για όσα κάνατε για μένα. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη διαφορά που κάνατε στη ζωή μου».

Αν και το ζευγάρι δεν περιβαλλόταν από τους μαθητές κατά τη διάρκεια του νομικά αναγνωρισμένου γάμου, η συγκέντρωση εκατοντάδων μαθητών για μια "πρόβα νυφικού" ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τη Lanoye.

«Ήμουν τόσο, μα τόσο, χαρούμενη και συγκινημένη», δήλωσε η Lanoye. «Το να βλέπω την αγάπη και την προσπάθεια που έβαλαν οι μαθητές και η ομάδα μου ήταν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής μου. Είναι μια μέρα που πραγματικά δεν θα ξεχάσω ποτέ. Είναι όλοι τους μέρος της οικογένειάς μου».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης