Η ταπείνωση της νύφης στους γαμήλιους όρκους - Η κακόκουστη on line φάρσα του Youtuber σύζυγου

Η McKinley Richardson, σταρ του OnlyFans έκανε το μεγάλο βήμα να ενώσει τη ζωή της με τον σύντροφό της, γνωστό YouTuber, Jack Doherty, σε μία τελετή στο Λας Βέγκας, μετά από μία εντυπωσιακή πρόταση γάμου στο Ντουμπάι.

Και όπως ήταν αναμενόμενο, τα πάντα μεταδίδονταν ζωντανά, από το κανάλι του συντρόφου της.

Όπως ομολόγησε η ΜακΚίνλεϊ ένιωσε ταπεινωμένη, όταν κατά τη διάρκεια των «αηδιαστικών» γαμήλιων όρκων, όπως τους χαρακτήρισε ο YouTuber γύρισε στην κάμερα και μπροστά στα εκατομμύρια κόσμου που παρακολουθούσε είπε: «Λοιπόν, η Shawty δεν θα κερδίσει απολύτως τίποτα όταν την χωρίσω, ακόμα κι αν την απατήσω. Αν απατήσει, μου χρωστάει αυτόματα 10 εκατομμύρια δολάρια. Θα λάβω επίσης το 100% των εσόδων της [Only Fans] από εδώ και στο εξής, ακόμα κι αν χωρίσουμε».

O Τζακ είπε επίσης ότι δεν θα μπορούσε να μιλήσει ή να βγει ραντεβού με άλλον άντρα για «250 χρόνια» αν χώριζαν και ότι η ΜακΚίνλεϊ θα έπρεπε ακόμα να «μαγειρεύει, να καθαρίζει και να πλένει τα ρούχα μου».

Ενώ η γαμήλια τελετή δεν ήταν νομικά δεσμευτική στο Λας Βέγκας, η ΜακΚίνλεϊ εξακολουθούσε να ντρέπεται για τη δοκιμασία που παρακολούθησαν εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ ο πατέρας της έβαλε τα κλάματα.

«Ήταν ντροπιαστικό, ταπεινωθήκαμε. Ο πατέρας μου έκλαψε εκείνη την ημέρα, αφού φύγαμε είπε, "αυτό ήταν τόσο ταπεινωτικό", και ένιωσα απαίσια.»

Υπερασπιζόμενη την απόφασή της να παντρευτεί τον Τζακ, η ΜακΚίνλεϊ είπε ότι δεν είχε ιδέα ότι θα της έκανε αυτή την άσχημη φάρσα και ότι η προσωπικότητά του είχε αλλάξει δραματικά αφού ήταν «καταπληκτικός στην αρχή» και είπε ότι μετατράπηκε σε διαφορετικό άτομο και όχι στον άντρα που ερωτεύτηκε αρχικά.

Μήνες αργότερα μετά τον γάμο τους, ο Τζακ επιβεβαίωσε ότι αυτός και η ΜακΚίνλεϊ χώρισαν, αφού εκείνη δεν εμφανιζόταν πλέον στα βίντεό του.