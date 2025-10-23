Καλεσμένη σε γάμο σοκαρίστηκε όταν οι νεόνυμφοι της ζήτησαν να πληρώσει το φαγητό της στη δεξίωση

Μια καλεσμένη σε έναν γάμο έμεινε έκπληκτη όταν έμαθε ότι θα έπρεπε να πληρώσει το γεύμα που θα έτρωγε στην δεξίωση των φίλων της.

Σε μια ανάρτηση στο φόρουμ AITA [Am I the A-----] του Reddit, η γυναίκα εξήγησε ότι οι φίλοι της την αποκάλεσαν «τρελή» — οι οποίοι ζήτησαν 25 δολάρια για το φαγητό που κατανάλωσε στη δεξίωση — επειδή υπέθεσε ότι το γεύμα θα προσφερόταν δωρεάν.

Η γυναίκα εξήγησε στην ανάρτηση ότι δεν έχει «σταθερή δουλειά» και βγάζει χρήματα πουλώντας «τέχνη» και σύμφωνα με την ίδια, οι νεόνυμφοι βρίσκονται σε «παρόμοια κατάσταση οικονομικά και ζητούν χρήματα για τον γάμο που εγώ η ίδια δεν μπορώ να διαθέσω».

Όμως, αυτό φαίνεται να ξεκίνησε από πριν την ημέρα του γάμου τους.

Σύμφωνα με την γυναίκα, «οι δύο τους αρχικά ζήτησαν χρήματα για να μετακομίσουν, μετά έκαναν ένα wishlist για τον γάμο με διακοσμητικά και τώρα ζητούν 25 δολάρια από κάθε καλεσμένο για να πληρώσουν το φαγητό που θα φάνε. Δεν μπορώ να το αντέξω οικονομικά».

Αφού είπε στο ζευγάρι ότι το κόστος ήταν πολύ υψηλό και την αποκάλεσαν «εχθρική» επειδή «υπέθεσε ότι θα πλήρωναν εκείνοι» για το γεύμα, η γυναίκα είπε ότι προσφέρθηκε να μην παρευρεθεί στη δεξίωση σε μια προσπάθεια «να αποφύγει το δράμα».

Το ζευγάρι είχε όμως μια διαφορετική πρόταση: «Μου έστειλαν μήνυμα λέγοντας μου να φέρω το δικό μου φαγητό για εκείνη την ημέρα». Εάν το έκανε αυτό, «θα ένιωθα ότι ξεχώριζα από τους υπόλοιπους καλεσμένους», τόνισε η γυναίκα.

«Νιώθω ότι με κάποιο τρόπο κάνω τον γάμο τους να αφορά εμένα, αφού δεν υποχωρώ και δεν πληρώνω», έγραψε η γυναίκα, καταλήγοντας: «Σε όλους όσους το έχω πει και έχουν διαβάσει τα μηνύματά μας λένε ότι [είναι] αγενείς και μου φέρονται άσχημα, αλλά αυτό μου φαίνεται ένας ηλίθιος λόγος για να διαλυθεί η φιλία μας».