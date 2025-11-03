Αφγανιστάν: Επτά νεκροί και 150 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 150 τραυματίστηκαν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε περιοχή κοντά στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του Αφγανιστάν, κατά τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές.

Η σεισμική δόνηση συγκλόνισε την περιοχή Χίντου Κους του βορείου Αφγανιστάν τη νύχτα της Κυριακής.

Ο σεισμός έπληξε την πόλη Χολμ, κοντά στο Μαζάρ-ι-Σαρίφ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλχ, και το εστιακό βάθος του ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα γεωλογικά ινστιτούτα GFZ και USGS.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές μέχρι την πρωτεύουσα Καμπούλ, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται εκεί.

Τέλη Αυγούστου, ένας άλλος σεισμός, μεγέθους 6 βαθμών, έπληξε τις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ, Λαγμάν και Νανγκαρχάρ.

Περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον σεισμό, τον πιο φονικό στην πρόσφατη ιστορία του Αφγανιστάν.

Η χώρα πλήττεται συχνά από σεισμούς, κυρίως στην οροσειρά Χίντου Κους, κοντά στο σημείο όπου τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες της Ευρασίας και της Ινδίας.

Από το 1900, 12 σεισμοί με μεγέθους μεγαλύτερο των 7 Ρίχτερ έχουν συγκλονίσει το βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον σεισμολόγο της Βρετανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας, Μπράιαν Μπάπτι.

Οι Ταλιμπάν, που επέστρεψαν στην εξουσία από το 2021, έχουν αντιμετωπίσει αρκετούς σεισμούς, όπως αυτόν στην περιοχή Χεράτ, στα σύνορα με το Ιράν, το 2023, στον οποίο περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 63.000 σπίτια ισοπεδώθηκαν.