Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες από σεισμό μεγέθους 6,3 Ρίχτερ

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από σεισμό που έπληξε το βόρειο Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης. Εκατοντάδες είναι επίσης οι τραυματίες, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι στο BBC.

Ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στη Μαζάρ-ε-Σαρίφ, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του Αφγανιστάν, στην οποία ζουν περίπου 500.000 άνθρωποι, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, γύρω στη 01:00 τοπική ώρα. Είχε μέγεθος 6,3 Ρίχτερ και βάθος 28 χλμ, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, και χαρακτηρίστηκε σε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι πιθανό να υπάρξουν «σημαντικά θύματα».

Ο Sharafat Zaman Amar, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι περισσότεροι από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 320 τραυματίστηκαν. Οι επαρχιακοί αξιωματούχοι δήλωσαν νωρίτερα στο BBC ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι πιθανό να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης.

Ο Χατζί Ζάιντ, εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στην επαρχία Μπαλχ, έγραψε νωρίτερα στο X ότι «πολλοί άνθρωποι είναι τραυματισμένοι» στην περιοχή Σολγκάρα, νότια της Μαζάρ-ε-Σαρίφ. Είπε ότι είχαν λάβει «αναφορές για μικρούς τραυματισμούς και επιφανειακές ζημιές από όλες τις περιοχές της επαρχίας». «Οι περισσότεροι τραυματισμοί προκλήθηκαν από πτώσεις ανθρώπων από ψηλά κτήρια», έγραψε.

Η Μαζάρ-ε-Σαρίφ φιλοξενεί περισσότερους από 500.000 ανθρώπους. Πολλοί από τους κατοίκους της πόλης έσπευσαν στους δρόμους όταν σημειώθηκε ο σεισμός, καθώς φοβήθηκαν ότι τα σπίτια τους θα κατέρρεαν, ανέφερε το AFP. Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στο Μπαλχ δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο στο X που φαίνεται να δείχνει συντρίμμια σκορπισμένα στο έδαφος του Μπλε Τζαμιού, ενός τοπικού ορόσημου στη Μαζάρ-ε-Σαρίφ.

Το θρησκευτικό συγκρότημα πιστεύεται ότι στεγάζει τον τάφο του πρώτου Σιίτη Ιμάμη - ενός θρησκευτικού ηγέτη που πιστεύεται ότι κατείχε θεϊκή γνώση. Τώρα είναι ένας χώρος όπου οι προσκυνητές συγκεντρώνονται για να προσευχηθούν και να γιορτάσουν θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Ο Χαλίντ Ζαντράν, εκπρόσωπος των Ταλιμπάν για την αστυνομία στην Καμπούλ, έγραψε στο X ότι οι αστυνομικές ομάδες «παρακολουθούν στενά την κατάσταση». Πολλοί θάνατοι αναφέρθηκαν επίσης στη Σαμανγκάν, μια ορεινή επαρχία κοντά στη Μαζάρ-ε-Σαρίφ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της. Ο σεισμός της Δευτέρας έρχεται μετά από έναν σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ που έπληξε την ορεινή ανατολική περιοχή του Αφγανιστάν στα τέλη Αυγούστου, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.000 ανθρώπους.

Αυτός ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα φονικός, καθώς τα αγροτικά σπίτια στην περιοχή ήταν συνήθως κατασκευασμένα από λάσπη και ξύλο. Οι κάτοικοι παγιδεύτηκαν όταν τα σπίτια τους κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια του σεισμού. Το Αφγανιστάν είναι πολύ επιρρεπές σε σεισμούς λόγω της θέσης του πάνω από μια σειρά από ρήγματα όπου συναντώνται οι ινδικές και ευρασιατικές τεκτονικές πλάκες.