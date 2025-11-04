Ιταλία: Νεκρός ο εργάτης που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια στον Πύργο των Κόμηδων
Απεγκλωβίστηκε ζωντανός εργάτης από τα ερείπια του Πύργου των Κόμηδων
Ο εργάτης ο οποίος ανασύρθηκε το το βράδυ της Δευτέρας από τα συντρίμμια μεσαιωνικού πύργου, τμήμα του οποίου είχε καταρρεύσει κατά τη διάρκεια της ημέρας, στη Ρώμη, διαπιστώθηκε πως είναι νεκρός, λίγη ώρα αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο, μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγές τους στη δομή υγείας.
Ο 66χρονος διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια πολύωρης επιχείρησης διάσωσης που επέτρεψε να ανασυρθεί από τα συντρίμμια του Torre dei Conti («Πύργου των Κόμηδων») και να διακομιστεί σε νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.
Κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί σωλήνες που «ρούφηξαν» μεγάλο μέρος από τα συντρίμμια ενώ οι διασώστες, με μεγάλη προσοχή, έσκαψαν και με γυμνά χέρια.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πρώτα κατέρρευσε ένα στήριγμα του Πύργου των Κόμηδων, κοντά στο Κολοσσαίο - το οποίο είχε προστεθεί κατά την δεκαετία του '30 του περασμένου αιώνα - και στην συνέχεια μια σοφίτα.