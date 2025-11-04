Ουκρανικά drones έπληξαν πετροχημικό εργοστάσιο της Ρωσίας - Βίντεο

Νέα ουκρανική επίθεση σε πετρελαϊκές υποδομές σημειώθηκε στη Ρωσία τα ξημερώματα της Τρίτης (04/11).

Ειδικότερα, έκρηξη σε πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Στερλίταμακ, στη δημοκρατία Μπασκορτάσταν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προκάλεσε την κατάρρευση μέρους της εγκατάστασης, εργαστηρίου επεξεργασίας υδάτων, ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα μέσω Telegram οι αρχές της πόλης.

? While we were sleeping, our UAVs successfully attacked the Russian Federation last night



▫️In Sterlitamak (Bashkortostan), a petrochemical plant was attacked: it is one of the key enterprises of the chemical industry. The plant produces synthetic rubbers, isoprene, and other… pic.twitter.com/BQCRPkGhzb — LoisAceLane (@LoisAceLane) November 4, 2025

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ως αυτό το στάδιο, διαβεβαίωσαν οι αρχές της πόλης περίπου 280.000 κατοίκων, που βρίσκεται στα Ουράλια όρη.

?JSC "Sterlitamak Petrochemical Plant": a cornerstone of Bashkortostan's chem sector, cranking out ~1.5M tons/year of synthetic rubbers, but also elastomers/isoprene for Russians' tires & missile seals, avgas for Su-34s.



3 impact sites per locals videos; ops halted.



2/ pic.twitter.com/IaXXkiksOO — ???? ????? | ???????? (@tweet4Anna_NAFO) November 4, 2025

Νωρίτερα οι τοπικές αρχές ανέφεραν πως τα αίτια της έκρηξης «ερευνώνται», λίγο μετά τις έξι πάντως έκαναν λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» με drones.

Η απόσταση από την επικράτεια της Ουκρανίας στη Στερλίταμακ ξεπερνά τα 1.400 χιλιόμετρα.

