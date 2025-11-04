Ντικ Τσέινι: Από τι πέθανε ο άνθρωπος που επέζησε από πέντε εμφράγματα - Τι λέει η οικογένεια του

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι πέθανε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, σε ηλικία 84 ετών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, η αιτία θανάτου αποδόθηκε σε επιπλοκές πνευμονίας και καρδιαγγειακής νόσου.

Η σύζυγός του, Λιν, οι δύο κόρες τους, Λιζ και Μέρι, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας, βρίσκονταν στο πλευρό του. Υπενθυμίζεται ότι ο Ντικ Τσέινι διετέλεσε αντιπρόεδρος επί προεδρίας του Τζορτζ W. Μπους, ενώ νωρίτερα είχε υπηρετήσει ως προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, μέλος του Κογκρέσου από το Ουαϊόμινγκ και υπουργός Άμυνας.

Οι περιπέτειες υγείας του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντικ Τσέινι είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας, με πέντε εμφράγματα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Το πρώτο καταγράφηκε το 1978. Το 1988 υποβλήθηκε σε τετραπλή επέμβαση bypass, ενώ το 2010 υπέστη πέμπτο έμφραγμα.

Δύο χρόνια αργότερα υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση καρδιάς από ανώνυμο δότη. Όπως ανέφερε τότε ανακοίνωση του γραφείου του, η οικογένεια αισθανόταν «αιώνια ευγνωμοσύνη» για το δώρο ζωής που έλαβε.

Τι είπε η οικογένειά για το θανατό του

Σε δήλωση για τον θάνατό του, η οικογένειά του σημείωσε πως ο Ντικ Τσέινι «δίδαξε τα παιδιά και τα εγγόνια του να αγαπούν τη χώρα και να ζουν με θάρρος, τιμή, αγάπη, καλοσύνη και… ψάρεμα». Ανέφεραν ακόμη ότι αισθάνονται «ασύγκριτη ευγνωμοσύνη» για την προσφορά του στις ΗΠΑ και για το ότι μοιράστηκαν τη ζωή τους μαζί του.

Το πρωί της Τρίτης, η Τζένα Μπους Χέιγκερ-κόρη του πρώην προέδρου Τζορτζ W. Μπους - εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια Τσέινι, λέγοντας στην εκπομπή Today ότι σκέφτεται κυρίως τις κόρες του, Λιζ και Μέρι. Πρόσθεσε ότι θα επικοινωνήσει μαζί τους

