Αναταραχή στην Τουρκία: Ο σύμμαχος του Ερντογάν, Μπαχτσελί, επιτίθεται στον αμερικανό πρεσβευτή

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί στον Αμερικανό πρέσβη Τομ Μπαράκ, με αφορμή τις δηλώσεις του τελευταίου για την προοπτική συνεργασίας Τουρκίας - Ισραήλ «από την Κασπία Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο».

Η τοποθέτηση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο Μπαχτσελί αποτελεί βασικό κυβερνητικό εταίρο του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, γεγονός που προσδίδει πρόσθετο βάρος στην αντιπαράθεση και την αναβαθμίζει σε δυνητική σύγκρουση ΗΠΑ-Τουρκίας.

Κατηγορίες για ανάμειξη στην εσωτερική πολιτική

Σύμφωνα με τον Μπαχτσελί, οι δηλώσεις του Μπαράκ «αντανακλούν μια βαθιά αυταπάτη από έναν πρέσβη που φιλοδοξεί να χαράξει πολιτική πορεία για τη χώρα που υπηρετεί». Την ίδια ώρα, υπενθύμισε ότι οι ευθύνες για τη Γάζα δεν έχουν αποδοθεί και το μοντέλο των δύο κρατών παραμένει ανενεργό, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το έδαφος στο οποίο στηρίζονται οι αναφορές περί νέας συνεργασίας.

«Σε ποια βάση, με ποιο δικαίωμα και με ποια εξουσία ισχυρίζεται ότι θα συνεργαστούμε με το Ισραήλ;» δήλωσε, σημειώνοντας ότι οι ξένοι διπλωμάτες «πρέπει να γνωρίζουν τον τόπο και να μην ξεπερνούν τα όρια».

Η κριτική του Μπαχτσελί έχει αυξημένο ειδικό βάρος, καθώς προέρχεται από τον στενό εταίρο του κυβερνώντος μπλοκ. Και αναδεικνύει τις βαθιές αντιφάσεις στην τουρκική εξωτερική πολιτική που προσπαθεί να συνδυάσει την συμμετοχή στο ΝΑΤΟ με την υποστήριξη στη Χαμάς.

Διαβάστε επίσης