Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος» φώναζε ο οδηγός - 10 τραυματίες

Ένας οδηγός έπεσε σκόπιμα πάνω σε πολλά άτομα στο νησί Ολερόν της Γαλλίας, τραυματίζοντας δέκα ανθρώπους. Ο οδηγός φώναξε «Αλλάχ Άκμπαρ» πριν οδηγήσει το όχημά του στο πλήθος, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες.

??? ?????? ???? — Un homme a FONCÉ à PLUSIEURS REPRISES sur des passants en criant « Allah Akbar » sur l’île d’Oléron.



Un premier bilan fait état de 10 BLESSÉS, dont 2 en URGENCE ABSOLUE. Les secours sont sur place.



L’individu a ensuite tenté de METTRE LE FEU à son… pic.twitter.com/XXG86qYQNT — Bastion (@BastionMediaFR) November 5, 2025

Ο οδηγός συνελήφθη άμεσα και τέθηκε υπό κράτηση. Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα της έρευνας, ο οδηγός φώναζε «Αλλάχ Άκμπαρ» πριν οδηγήσει το όχημά του πάνω σε πολλά άτομα. Ωστόσο, το γραφείο του εισαγγελέα κατά της τρομοκρατίας «δεν εμπλέκεται σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο εισαγγελέας της Λε Ροσέλ, Αρνό Λαραίζ, ο οποίος διευκρίνισε, ωστόσο, ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για απόπειρα δολοφονίας.

Alors qu'un automobiliste a foncé sur des passants ce matin, sur l'île d'Oléron, le maire de Saint-Pierre d'Oléron est sous le choc et livre son témoignage dans #MorandiniLive pic.twitter.com/sazUtfKFkX — CNEWS (@CNEWS) November 5, 2025

Λίγα λεπτά μετά τις πράξεις του, ο άνδρας συνελήφθη χωρίς απρόοπτα από αστυνομικούς την ώρα που επιχειρούσε να βάλει φωτιά στο όχημά του. Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν φιάλες αερίου, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έπιασε μόνο εν μέρει φωτιά. Συνελήφθη αμέσως στο αστυνομικό τμήμα του Saint-Pierre-d'Oléron.