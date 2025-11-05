Σερβία: Στιγμές πριν την τραγωδία στο γήπεδο - Ο προπονητής κατέρρευσε στη μέση του αγώνα

Ο Βόσνιος προπονητής κατέρρευσε στο 22ο λεπτό του αγώνα και ενώ η ομάδα του ήταν μπροστά στο σκορ

Σερβία: Στιγμές πριν την τραγωδία στο γήπεδο - Ο προπονητής κατέρρευσε στη μέση του αγώνα
Νέο βίντεο αποκάλυψε τις στιγμές πριν από την τραγωδία που συνέβη κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα στη Σερβία, με αποτέλεσμα τον θάνατο του προπονητή μιας από τις ομάδες.

Ο 44χρονος Μλάντεν Ζίζοβιτς, υπέστη καρδιακή προσβολή και κατέρρευσε στο γήπεδο 22 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα της Ράντνικι 1923 εναντίον της Μλάντοστ το βράδυ της Κυριακής και αργότερα πέθανε μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Νέο βίντεο αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές πριν από την τραγωδία με τον Ζίζοβιτς να έχει τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, δίνοντας εντολές στους παίκτες του, καθώς η ομάδα του προηγούνταν 1-0 στις αρχές του αγώνα.

Δεκαοκτώ λεπτά αργότερα, ο 44χρονος προπονητής κατέρρευσε στο γήπεδο και άμεσα κινητοποιήθηκε η ιατρική βοήθεια. Ο αγώνας, διεκόπη αρχικά και στη συνέχεια οριστικά όταν επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Ο σταρ της Ράντνικι 1923, Μεχμέτ Κόσιτς, ο οποίος βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο εκείνη τη στιγμή, αποκάλυψε ότι ο Ζίζοβιτς παραπονιόταν για αδιαθεσία λίγο πριν την καρδιακή προσβολή.

Ο Βόσνιος προπονητής, ο οποίος ήταν μόλις στον τρίτο του αγώνα στην κορυφαία σερβική ομάδα μετά τον διορισμό του στις 23 Οκτωβρίου, παραπονέθηκε για το ψάρι του και αρνήθηκε να φάει άλλο κατά τη διάρκεια του γεύματος της ομάδας, σύμφωνα με τον Κόσιτς.

Οι παίκτες και το προσωπικό της Radnicki 1923 έχουν πάρει μια εβδομάδα άδεια από τις προπονήσεις για να πενθήσουν, ενώ ο αγώνας του επόμενου Σαββατοκύριακου εναντίον της Cukaricki έχει αναβληθεί.

Η κηδεία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, ενώ οι οπαδοί της παλιάς του ομάδας FK Borac Banja Luka έχουν ήδη αποτίσει φόρο τιμής ζωγραφίζοντας μια τοιχογραφία του πρώην προπονητή τους έξω από το γήπεδο του συλλόγου.

Ο Ζίζοβιτς πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, έχοντας περάσει όλη την καριέρα του είτε στη χώρα του είτε στην Αλβανία.

