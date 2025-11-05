Αυστραλία: Η γυναίκα που σκότωσε τρία άτομα με δηλητηριώδη μανιταριών ζητά αναθεώρηση των ισοβίων

Στην αίτηση αναθεώρησής της καταδίκης της, κάνει λόγο για «σοβαρό δικαστικό σφάλμα»

Αυστραλία: Η γυναίκα που σκότωσε τρία άτομα με δηλητηριώδη μανιταριών ζητά αναθεώρηση των ισοβίων

Η καταδικασμένη δολοφόνος Έριν Πάτερσον, στο κέντρο, φτάνει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βικτώριας για την έκδοση της ποινής της στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025

ΚΟΣΜΟΣ
Η Έριν Πάτερσον καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία των πρώην πεθερικών της και του κουνιάδου της, δηλητηριάζοντάς τους με ένα πιάτο «δολοφονικών μανιταριών».

Τώρα η, 51χρονη Αυστραλή ζητά αναθεώρηση της καταδικαστικής απόφασης, με τους δικηγόρους της να ισχυρίζονται ότι υπήρξε «σοβαρό δικαστικό σφάλμα» στη διαδικασία, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη.

Η Έριν Πάτερσον κρίθηκε ένοχη για τη δηλητηρίαση των γονιών, της θείας και του θείου του πρώην συζύγου της, σερβίροντάς τους ένα πιάτο με μοσχαρίσιο κρέας συνοδευόμενη από δηλητηριώδη μανιτάρια σε ένα γεύμα το 2023. Τρεις από τους συνδαιτυμόνες πέθαναν και ένας τέταρτος επέζησε.

Το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC και η εφημερίδα Sydney Morning Herald ανέφεραν ότι η έφεση κατατέθηκε και έγινε δεκτή από το Εφετείο, το οποίο όμως διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη γίνει επίσημα αποδεκτή.

Στην έφεση, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της δίκης σημειώθηκαν «ουσιαστικά δικαστικά σφάλματα», συμπεριλαμβανομένης μιας «θεμελιώδους παρατυπίας» κατά τη διάρκεια της απομόνωσης της κριτικής επιτροπής, η οποία, όπως επισημαίνουν, «υπονόμευσε την ακεραιότητα των ετυμηγοριών».

Η υπεράσπιση κατηγόρησε την Εισαγγελία για «άδικη και καταπιεστική» ανάκριση και αμφισβήτησε τη συνάφεια ορισμένων αποδεκτών αποδεικτικών στοιχείων, ενώ άλλα απορρίφθηκαν αδικαιολόγητα. Από την άλλη πλευρά, ζήτησε η Patterson να μην παραστεί αυτοπροσώπως σε ενδεχόμενη προφορική ακρόαση σχετικά με την υπόθεσή της.

Η γυναίκα καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο και θα μπορεί να ζητήσει αναστολή της ποινής της μετά από 33 χρόνια. Η Εισαγγελία, από την πλευρά της, άσκησε έφεση κατά της ποινής, θεωρώντας την «προφανώς ακατάλληλη».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Πάτερσον ισχυρίστηκε ότι η δηλητηρίαση ήταν τυχαία και προκλήθηκε από την κατάποση, του πιο θανατηφόρου μανιταριού στον κόσμο.

Ωστόσο, τον Ιούλιο, μια 12μελής επιτροπή ενόρκων την έκρινε ένοχη για τη δολοφονία του Ντον και της Γκέιλ Πάτερσον και της αδερφής της Γκέιλ, Χέδερ Γουίλκινσον, καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας του Ίαν Γουίλκινσον. Ο τότε σύζυγος είχε ακυρώσει τη συμμετοχή του στο γεύμα την προηγούμενη μέρα, ισχυριζόμενος ότι ένιωθε άβολα με τη συνάντηση.

Μια απεικόνιση της Έριν Πάτερσον ζωγραφισμένη σε έναν τοίχο στη Μελβούρνη της Αυστραλία

AP/Rod McGuirk

Το «μανιτάρι του θανάτου» όπως αποκαλείται, προκαλεί μη αναστρέψιμες οργανικές βλάβες και μπορεί εύκολα να το μπερδέψει κάποιος με μη τοξικολογικό.

Οι δικαστές εστίασαν και στο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς η γυναίκα και ο τότε σύζυγός της Σάιμον διέρχονταν μια φάση συγκρούσεων, με οικονομικές και προσωπικές διαμάχες.

Η έφεση θα εξεταστεί τώρα από ανώτερο δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει αν υπάρχουν νομικοί λόγοι για την τροποποίηση ή την επανάληψη της δίκης.

