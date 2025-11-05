Χονγκ Κονγκ: Έκλεψαν την τέφρα θρύλου ταινιών Κουνγκ Φου - Ζήτησαν λύτρα για να την επιστρέψουν

Ο σκηνοθέτης πολεμικών τεχνών του Χονγκ Κονγκ Lau Kar-leung, δεξιά, και η σύζυγός του Mary Gean Reimer ποζάρουν στο κόκκινο χαλί των Βραβείων Κινηματογράφου του Χονγκ Κονγκ στο Χονγκ Κονγκ, την Κυριακή 18 Απριλίου 2010

Υπάρχει η κλοπή στο Λούβρο, υπάρχει και η κλοπή της τέφρας...

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ διερευνά μία σειρά από περίεργες κλοπές τεφροδόχων που ανήκουν σε διάσημες προσωπικότητες, όπου ο σκηνοθέτης θρύλος του Κουνγκ Φου και ταινιών δράσης Λάου Καρ-Λεούνγκ.

Όπως αποκάλυψε η χήρα του, τον περασμένο Αυγούστου, ενημερώθηκε από την αστυνομία για την κλοπή της τέφρας του συζύγου της από το νεκτροταφείο Po Fook Hill. Εν συνεχεία οι κλέφτες της έστειλαν ακόμη και φωτογραφίες της κλεμμένης τεφροδόχου, εκβιάζοντας για λύτρα προκειμένου να την επιστρέψουν, αλλά η προσπάθειά τους, απετράπη από την αστυνομία.

Το περιστατικό πιστεύεται ότι συνδέεται με μια καμποτζιανή συμμορία απατεώνων, σύμφωνα με την εφημερίδα Wen Wei Po του Χονγκ Κονγκ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν πολλαπλές περιπτώσεις κλοπής τεφροδόχων από το συγκεκριμένο νεκροταφείο, όπου βρίσκονται τα λείψανα αρκετών γνωστών προσωπικοτήτων. Οι δημοσιογράφοι υποστηρίζουν ότι έλαβαν αρκετές φωτογραφίες που έδειχναν τις κλοπές, με ορισμένες πηγές να ισχυρίζονται ότι μια εγκληματική οργάνωση είχε κλέψει τις στάχτες και ζητούσε λύτρα από τις οικογένειες των αποθανόντων.

Σύμφωνα με τις αναφορές, κλαπήκαν τουλάχιστον τρεις τεφροδόχοι.

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ συνέλαβε έναν ύποπτο, αλλά πιστεύει ότι εμπλέκονται τουλάχιστον άλλα τέσσερα άτομα.