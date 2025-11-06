Πούτιν: Έδωσε εντολή για προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών μετά τις «σοβαρές» δηλώσεις Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε τους αξιωματούχους του να συντάξουν προτάσεις για την πιθανή έναρξη πυρηνικών δοκιμών σε απάντηση στην υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ να επαναλάβει αντίστοιχες δραστηριότητες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε φόβους για μια νέα παγκόσμια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, όταν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι διέταξε το υπουργείο Άμυνας να επαναλάβει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων σε «ισότιμη βάση» με τη Ρωσία και την Κίνα.

Ο Πούτιν από την πλευρά του μιλώντας στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας την Τετάρτη: «Εάν οι ΗΠΑ... διεξάγουν τέτοιες δοκιμές, τότε η Ρωσία πρέπει επίσης να λάβει τα κατάλληλα αντίποινα». Απαίτησε επίσης «προτάσεις σχετικά με την πιθανή έναρξη προετοιμασιών για δοκιμές πυρηνικών όπλων», κάτι που η Μόσχα δεν έχει υποβάλει από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.



Η προετοιμασία αυτών των προτάσεων θα χρειαστεί τον χρόνο που απαιτείται για να «κατανοηθούν οι προθέσεις» των ΗΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Τραμπ προκάλεσε σύγχυση την περασμένη εβδομάδα, όταν ανακοίνωσε απροσδόκητα στην πλατφόρμα του Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων μετά από 33 χρόνια παύσης.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν ο Τραμπ αναφερόταν σε μια δοκιμή πυρηνικής κεφαλής ή σε μια δοκιμή πυραύλου ή άλλου οπλικού συστήματος που θα μπορούσε να μεταφέρει πυρηνικά όπλα. Αλλά την περασμένη Παρασκευή (31/10) φάνηκε να εντείνει την άποψή του για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών, λέγοντας «θα κάνουμε κάποιες δοκιμές».

Η έκκληση του Πούτιν για προτάσεις σχετικά με πιθανές δοκιμές πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας έφερε τα χαρακτηριστικά μιας προσεκτικά χορογραφημένης παράστασης. Χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ ως «σοβαρά» και κάλεσε άλλα μέλη του συμβουλίου να τα σχολιάσουν. Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ προέτρεψε να δοθεί έμφαση στις ενέργειες των ΗΠΑ, οι οποίες, όπως είπε, «υποδεικνύουν μια ενεργή ανάπτυξη των στρατηγικών επιθετικών όπλων της Ουάσινγκτον».

Ο Μπελούσοφ πρότεινε την άμεση έναρξη των «προετοιμασιών της Μόσχας για πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας», προσθέτοντας ότι οι δοκιμές θα μπορούσαν να διεξαχθούν στο αρχιπέλαγος Νόβαγια Ζεμλία στη βόρεια Ρωσία «εντός σύντομου χρονικού πλαισίου». Άλλοι Ρώσοι στρατιωτικοί και αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών τόνισαν επίσης τη «σοβαρότητα» της κατάστασης, αλλά σημείωσαν ότι το ακριβές νόημα των δηλώσεων του Τραμπ ήταν ασαφές και ότι οι ΗΠΑ δεν έδιναν στη Ρωσία καμία διευκρίνιση.

Ο Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της μονάδας εξωτερικών πληροφοριών της Ρωσίας, ενημέρωσε τον Πούτιν για ένα «τηλεγράφημα» από τον πρεσβευτή της Μόσχας στην Ουάσινγκτον, Αλεξάντερ Νταρτσίεφ, ο οποίος είχε ζητήσει σχόλια από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά είπε ότι και οι δύο «απέφυγαν να δώσουν μια ουσιαστική απάντηση».

Λίγο πριν από την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είχε διεξάγει δοκιμές δύο πυρηνοκίνητων οπλικών συστημάτων: του Burevestnik, ενός πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, και του Poseidon, ενός υποβρύχιου drone. Ο Πεσκόφ είχε δηλώσει τότε ότι και οι δύο δοκιμές δεν ήταν πυρηνικές, που σημαίνει ότι οι δοκιμές αφορούσαν συστήματα εκτόξευσης και όχι ατομικές κεφαλές.