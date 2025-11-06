Πούτιν: Έδωσε εντολή για προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών μετά τις «σοβαρές» δηλώσεις Τραμπ

Ο Bλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι η Ρωσία μπορεί να ξεκινήσει πυρηνικές δοκιμές, ως απάντηση στον Τραμπ. Ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε από τους αξιωματούχους να συντάξουν προτάσεις εν μέσω φόβων για μια νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών

Newsbomb

Πούτιν: Έδωσε εντολή για προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών μετά τις «σοβαρές» δηλώσεις Τραμπ
O Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν
Pool EPA
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε τους αξιωματούχους του να συντάξουν προτάσεις για την πιθανή έναρξη πυρηνικών δοκιμών σε απάντηση στην υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ να επαναλάβει αντίστοιχες δραστηριότητες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε φόβους για μια νέα παγκόσμια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, όταν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι διέταξε το υπουργείο Άμυνας να επαναλάβει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων σε «ισότιμη βάση» με τη Ρωσία και την Κίνα.

Ο Πούτιν από την πλευρά του μιλώντας στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας την Τετάρτη: «Εάν οι ΗΠΑ... διεξάγουν τέτοιες δοκιμές, τότε η Ρωσία πρέπει επίσης να λάβει τα κατάλληλα αντίποινα». Απαίτησε επίσης «προτάσεις σχετικά με την πιθανή έναρξη προετοιμασιών για δοκιμές πυρηνικών όπλων», κάτι που η Μόσχα δεν έχει υποβάλει από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Η προετοιμασία αυτών των προτάσεων θα χρειαστεί τον χρόνο που απαιτείται για να «κατανοηθούν οι προθέσεις» των ΗΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Τραμπ προκάλεσε σύγχυση την περασμένη εβδομάδα, όταν ανακοίνωσε απροσδόκητα στην πλατφόρμα του Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων μετά από 33 χρόνια παύσης.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν ο Τραμπ αναφερόταν σε μια δοκιμή πυρηνικής κεφαλής ή σε μια δοκιμή πυραύλου ή άλλου οπλικού συστήματος που θα μπορούσε να μεταφέρει πυρηνικά όπλα. Αλλά την περασμένη Παρασκευή (31/10) φάνηκε να εντείνει την άποψή του για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών, λέγοντας «θα κάνουμε κάποιες δοκιμές».

Η έκκληση του Πούτιν για προτάσεις σχετικά με πιθανές δοκιμές πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας έφερε τα χαρακτηριστικά μιας προσεκτικά χορογραφημένης παράστασης. Χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ ως «σοβαρά» και κάλεσε άλλα μέλη του συμβουλίου να τα σχολιάσουν. Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ προέτρεψε να δοθεί έμφαση στις ενέργειες των ΗΠΑ, οι οποίες, όπως είπε, «υποδεικνύουν μια ενεργή ανάπτυξη των στρατηγικών επιθετικών όπλων της Ουάσινγκτον».

Ο Μπελούσοφ πρότεινε την άμεση έναρξη των «προετοιμασιών της Μόσχας για πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας», προσθέτοντας ότι οι δοκιμές θα μπορούσαν να διεξαχθούν στο αρχιπέλαγος Νόβαγια Ζεμλία στη βόρεια Ρωσία «εντός σύντομου χρονικού πλαισίου». Άλλοι Ρώσοι στρατιωτικοί και αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών τόνισαν επίσης τη «σοβαρότητα» της κατάστασης, αλλά σημείωσαν ότι το ακριβές νόημα των δηλώσεων του Τραμπ ήταν ασαφές και ότι οι ΗΠΑ δεν έδιναν στη Ρωσία καμία διευκρίνιση.

Ο Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της μονάδας εξωτερικών πληροφοριών της Ρωσίας, ενημέρωσε τον Πούτιν για ένα «τηλεγράφημα» από τον πρεσβευτή της Μόσχας στην Ουάσινγκτον, Αλεξάντερ Νταρτσίεφ, ο οποίος είχε ζητήσει σχόλια από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά είπε ότι και οι δύο «απέφυγαν να δώσουν μια ουσιαστική απάντηση».

Λίγο πριν από την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είχε διεξάγει δοκιμές δύο πυρηνοκίνητων οπλικών συστημάτων: του Burevestnik, ενός πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, και του Poseidon, ενός υποβρύχιου drone. Ο Πεσκόφ είχε δηλώσει τότε ότι και οι δύο δοκιμές δεν ήταν πυρηνικές, που σημαίνει ότι οι δοκιμές αφορούσαν συστήματα εκτόξευσης και όχι ατομικές κεφαλές.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στα Δικαστήρια Ηρακλείου ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Μια εικόνα που δημιουργεί προβληματισμό: Η «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» της Εκδοτικής Αθηνών στα σκουπίδια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση Sound Edition των Puma 1.0L EcoBoost MHEV και Gen-E

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Η Νότια Αφρική ξεκινά έρευνα για να διαπιστώσει πώς 17 πολίτες της πείστηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αντώνης Σαμαράς σπάει τη σιωπή του σε μια συνέντευξη που θα προκαλέσει συζητήσεις

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 73χρονη περιέλουσε με βενζίνη εξώπορτα και αυτοκίνητο 65χρονου για να τον κάψει

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρικ Βασιλάτος: Ποιος είναι ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας που έφερε με το προσωπικό του αεροπλάνο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η ευρωπαϊκή χώρα που ψάχνει επειγόντως εργάτες: Μισθοί από 3.000 ευρώ και δωρεάν διαμονή με θέα τις... Άλπεις

10:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απίστευτο κι όμως… ελληνικό: Δήλωσαν 20 φορές το ίδιο σπίτι για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

10:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για το Europa League και το Conference League

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Κατσιματίδης: Εξοργισμένος με τη νίκη Μαμντάνι ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος - «Δεν με νοιάζει για τα παντοπωλεία!»

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διατλαντική σύνοδος: Exxon Mobil, Helleniq Energy και Energean υπέγραψαν συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Αϊόβα: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει μια πόλη - Η σφαγή της οικογένειας Μου στον ύπνο της

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Ο κωδικός πρόσβασης στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης του μουσείου ήταν...«Louvre»

10:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μπορείτε το 3Χ3» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λεωφόρο Σχιστού: Άνδρας απειλούσε να πέσει από γέφυρα

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Πριν 20 χρόνια η Κίνα «φύτεψε» σταθμούς Μετρό στο πουθενά: Σήμερα άπαντες «προσκυνούν» την ιδιοφυή αυτή ιδέα!

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός Έλληνας τενόρος - Κατηγορείται για ξυλοδαρμό του 15χρονου γιού του

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη θάλασσα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κινέζικος κινητήρας βενζίνης πετυχαίνει ρεκόρ θερμοδυναμικής απόδοσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρικ Βασιλάτος: Ποιος είναι ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας που έφερε με το προσωπικό του αεροπλάνο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διατλαντική σύνοδος: Exxon Mobil, Helleniq Energy και Energean υπέγραψαν συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Κατσιματίδης: Εξοργισμένος με τη νίκη Μαμντάνι ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος - «Δεν με νοιάζει για τα παντοπωλεία!»

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Λάρισα: Τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή - «Κάτι έγινε με το κλειδί»

10:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απίστευτο κι όμως… ελληνικό: Δήλωσαν 20 φορές το ίδιο σπίτι για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Πριν 20 χρόνια η Κίνα «φύτεψε» σταθμούς Μετρό στο πουθενά: Σήμερα άπαντες «προσκυνούν» την ιδιοφυή αυτή ιδέα!

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονικό στα Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή – Το βίντεο που αποκαλύπτει την ομάδα υποστήριξης στον Φ. Καργακη

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

07:29LIFESTYLE

Κένταλ Τζένερ: Γυμνή στην παραλία για τα 30ά γενέθλιά της - Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός Έλληνας τενόρος - Κατηγορείται για ξυλοδαρμό του 15χρονου γιού του

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αντώνης Σαμαράς σπάει τη σιωπή του σε μια συνέντευξη που θα προκαλέσει συζητήσεις

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σακελλαροπούλου «εκ βαθέων»: Δέχθηκα επιθέσεις για τα μαλλιά, το ντύσιμο, ακόμα και για τη γάτα μου

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η ευρωπαϊκή χώρα που ψάχνει επειγόντως εργάτες: Μισθοί από 3.000 ευρώ και δωρεάν διαμονή με θέα τις... Άλπεις

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Η πρόεδρος του Μεξικού θα κινηθεί νομικά εναντίον του άνδρα που την παρενόχλησε σεξουαλικά στο δρόμο

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Αϊόβα: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει μια πόλη - Η σφαγή της οικογένειας Μου στον ύπνο της

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Μια εικόνα που δημιουργεί προβληματισμό: Η «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» της Εκδοτικής Αθηνών στα σκουπίδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ