Τέξας: Tην κρατούσαν ημίγυμνη στο κρύο και αλυσοδεμένη στον κήπο - 5 συλλήψεις για τα βασανιστήρια

Φρίκη στο Όστιν του Τέξας, μια ημίγυμνη γυναίκα φέρεται να βασανίστηκε και να κρατήθηκε αλυσοδεμένη στον κήπο ενός σπιτιού, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη πέντε ατόμων που κατηγορούνται ότι την έκαναν να υποφέρει από την πείνα και την πυροβόλησαν.

Η αστυνομία του Όστιν ανταποκρίθηκε σε κλήση για βοήθεια νωρίς το πρωί της 30ής Οκτωβρίου, όταν μια γυναίκα φώναζε για βοήθεια και βρέθηκε δεμένη με χειροπέδες σε μεταλλικό εξοπλισμό γυμναστικής στον κήπο.

Σύμφωνα με την nypost, oι αστυνομικοί βρήκαν την άτυχη γυναίκα με σοβαρά τραύματα, χωρίς ρούχα από τη μέση και κάτω και αλυσοδεμένη.

Οι πρώτοι που έφτασαν προσπάθησαν άμεσα να την απελευθερώσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν με αποτέλεσμα να ζητήσουν τη συνδρομή της πυροσβεστικής, η οποία έφερε ειδικό εξοπλισμό για να κόψει τα μέταλλα.

Η γυναίκα έδειχνε εμφανή σημάδια σωματικής κακοποίησης που ταιριάζουν με παρατεταμένη κράτηση, όπως ανέφερε η αστυνομία.

O Χουάν Πάμπλο Κάστρο

Προσπάθησαν να διαφύγουν από το σπίτι

Καθώς προσπαθούσαν να την απελευθερώσουν, πέντε ενήλικες που βρισκόντουσαν μέσα στο σπίτι προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά συνελήφθησαν άμεσα. Εντός της κατοικίας βρέθηκαν και δύο μικρά παιδιά, τα οποία παραδόθηκαν στην Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών.

Οι ύποπτοι -οι Μισέλ Γκαρσία (51), Κρίσταλ Γκαρσία (21), Ματς Κάρνεϊ (32), Χουάν Πάμπλο Κάστρο (30) και Μέιναρντ Λεφέβερς (21)- φέρονται να κρατούσαν τη γυναίκα όμηρο για μήνες.

Η γυναίκα ανέφερε στους ανακριτές ότι ήταν φίλες με τη Μισέλ Γκαρσία, όμως κάποια στιγμή η παρέα αποφάσισε ότι δεν την ήθελε πια και την κράτησαν όμηρο. Την υποχρέωσαν να ζει σε εξωτερικό χώρο για εβδομάδες και την χτυπούσαν κάθε φορά που προσπαθούσε να δραπετεύσει.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς πότε και για πόσο ήταν αιχμάλωτη.

H Μισέλ Γκαρσία

Οι αστυνομικοί είπαν πως η γυναίκα τρεφόταν με ένα πιάτο φαγητού την ημέρα και ήταν αλυσοδεμένη συχνά με τους καρπούς κλειδωμένους πίσω από το μεταλλικό σταντ.

Η Μισέλ Γκαρσία φέρεται να δήλωσε ότι έδινε ένα γεύμα την ημέρα επειδή πίστευε ότι η γυναίκα είχε πάρει «περίσσιο βάρος», αλλά οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ήταν υποσιτισμένη.

Την πυροβόλησαν με αεροβόλο

Η γυναίκα είπε επίσης ότι το βράδυ πριν βρεθεί, το παντελόνι της έπεσε και «μπήκε σε μπελάδες». Τότε την πυροβόλησαν με αεροβόλο, την ξαναέδεσαν και την άφησαν γυμνή στον κήπο, ενώ η θερμοκρασία έπεφτε στους 4 βαθμούς Κελσίου, ως «τιμωρία». Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι οι κακώσεις είχαν προκληθεί από εβδομάδες βασανιστηρίων και κράτησης.

Οι πέντε ύποπτοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απαγωγή, βαριές σωματικές βλάβες, κακοποίηση ηλικιωμένου ή ατόμου με αναπηρία και παράνομη κράτηση.

Κρατούνται στη φυλακή του Κάουντι Τράβις με εγγύηση 305.000 δολαρίων.

Η Κάρνεϊ και η Μισέλ Γκαρσία θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο στις 18 και 21 Νοεμβρίου, ενώ η Κρίσταλ Γκαρσία, ο Κάστρο και ο Λεφέβερς στις 15 Δεκεμβρίου.





