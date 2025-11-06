To Καζακστάν αναμένεται να είναι η χώρα που θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο πρόεδρος Τοκάγεφ αναμένεται να ανακοινώσει την προσχώρηση κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ

AP
Ο πρόεδρος του Καζακστάν, Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγεφ, αναμένεται να ανακοινώσει την Πέμπτη, σε συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ότι η χώρα του θα ενταχθεί στις Συμφωνίες Αβραάμ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios. Oi Συμφωνίες του Αβραάμ επανέρχονται δυναμικά, μαζί με την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να αναζωογονήσει τον μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ του Ισραήλ και του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου.

Το Καζακστάν διατηρεί πλήρεις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Κι όμως, όπως σημειώνει ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος, η κίνηση στοχεύει περισσότερο στη διαμόρφωση νέας δυναμικής γύρω από τις Συμφωνίες Αβραάμ ως αμερικανικό πλαίσιο σταθερότητας και διαλόγου.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι με το Ισραήλ απομονωμένο διεθνώς λόγω του πολέμου στη Γάζα, μία από τις βασικές του προτεραιότητες είναι η αποκατάσταση της στήριξης προς το εβραϊκό κράτος μετά το τέλος της σύγκρουσης.

Όπως λένε όσοι γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις, η ανακοίνωση της Πέμπτης αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενίσχυση της διεθνούς νομιμοποίησης του Ισραήλ. Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η ένταξη περισσότερων μουσουλμανικών χωρών στις Συμφωνίες Αβραάμ θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.

«Αυτό αποδεικνύει ότι οι Συμφωνίες του Αβραάμ είναι ένας πλαίσιο στο οποίο πολλοί θέλουν να συμμετέχουν και θα συμβάλει στο κλείσιμο της σελίδας του πολέμου στη Γάζα, προωθώντας την ειρήνη και τη συνεργασία», είπε αμερικανός αξιωματούχος.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ιστορική σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Καζακστάν, ενώ δεν υφίστανται περιορισμοί για επισκέψεις ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο παρασκήνιο της κίνησης

Σήμερα πάντως το Καζακστάν υπέγραψε με τις ΗΠΑ συμφωνία για κρίσιμα ορυκτά, ενισχύοντας τη γεωοικονομική του σύνδεση με την Ουάσιγκτον. Για την κυβέρνηση Τραμπ, μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η προσέλκυση ισχυρών περιφερειακών παικτών, όπως η Σαουδική Αραβία - ή ακόμη και η Συρία - ωστόσο οι διαπραγματεύσεις θεωρούνται πολύ πιο ευαίσθητες.

Ο Τοκάγεφ επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο με την αφορμή συνόδου μεταξύ Τραμπ και των ηγετών πέντε χωρών της Κεντρικής Ασίας, όπου ο μουσουλμανικός πληθυσμός είναι πλειοψηφικός. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, πριν από τη συνάντηση, ο Τοκάγεφ είχε ενημερώσει τον Λευκό Οίκο ότι επιθυμεί την ένταξη της χώρας του στις Συμφωνίες Αβραάμ. Όπως ανακοίνωσαν οι ίδιες πηγές, ο Καζάκος ηγέτης θέλει να αναβαθμίσει τις σχέσεις με το Ισραήλ και να στείλει μήνυμα θρησκευτικής ανοχής και ανάγκης για διάλογο.

Κατά τη συνάντηση Τραμπ–Τοκάγεφ αναμένεται να πραγματοποιηθεί κοινή επικοινωνία με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπου θα παρουσιαστεί η πρόθεση ένταξης του Καζακστάν στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

