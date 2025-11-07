Αυστραλία: Άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες σε αεροδρόμιο αφού εξερράγη power bank που είχε στην τσέπη

Ένας άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης, όταν το power bank που είχε στην τσέπη του εξερράγη λόγω υπερθέρμανσης, προκαλώντας του εγκαύματα στο πόδι και στα δάχτυλα.

Ο άνδρας, ηλικίας 50 ετών, βρισκόταν στο business lounge της Qantas, το πρωί της Πέμπτης, όταν ο φορητός φορτιστής υπερθερμάνθηκε και πήρε φωτιά, γεμίζοντας τον χώρο με καπνό και αναγκάζοντας περίπου 150 άτομα να εκκενώσουν τον χώρο.

Το προσωπικό του αεροδρομίου βοήθησε γρήγορα τον άνδρα να μπει σε ένα ντους πριν φτάσουν οι διασώστες για να περιθάλψουν τα τραύματά του. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση και αργότερα πήρε εξιτήριο.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού είπε ότι είδε «οξύ μπαταρίας να πετάγεται παντού», σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Age. Ένας εκπρόσωπος της Qantas είπε ότι το lounge καθαρίστηκε και άνοιξε ξανά δύο ώρες αργότερα.

Η Αυστραλή παραγωγός ταινιών Leanne Tonkes βρισκόταν στον ίδιο χώρο την ώρα που έλαβε χώρα το περιστατικό και δημοσίευσε μια φωτογραφία του καμένου power bank λίγα λεπτά μετά την έκρηξη.

«Ελπίζω ο άνδρας που πήρε φωτιά κρατώντας το να είναι καλά», έγραψε στο Instagram.

Δείτε την ανάρτηση:

Η Qantas επανεξετάζει επί του παρόντος την πολιτική της σχετικά με τους επιβάτες που μεταφέρουν οποιουδήποτε τύπου μπαταρίες λιθίου, συμπεριλαμβανομένων των φορητών power bank, και αναμένεται να παρέχει ενημέρωση σύντομα.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες συμβουλεύουν πλέον τους επιβάτες που ταξιδεύουν με power bank να τα κρατούν σε κοντινή απόσταση - είτε στην τσέπη του καθίσματος τους είτε σε μια τσάντα κάτω από το κάθισμα μπροστά τους - και όχι στον αποθηκευτικό χώρο πάνω από το κεφάλι τους.

Αρκετές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, όπως η Emirates, η Cathay Pacific, η China Airlines, η Korean Air και η Singapore Airlines, έχουν απαγορεύσει τη χρήση φορητών φορτιστών και τη φόρτισή τους κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Υπάρχουν επίσης περιορισμοί στον αριθμό των επαναφορτιζόμενων μπαταριών που μπορούν να μεταφέρουν οι επιβάτες, ανάλογα με την χωρητικότητά τους. Για παράδειγμα, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν μόνο δύο φορητούς φορτιστές με χωρητικότητα μεταξύ 100Wh και 160Wh.