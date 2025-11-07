Κεντάκι: Οι τελευταίες στιγμές πριν την συντριβή του αεροσκάφους της UPS

Σοκαριστικά βίντεο έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι, που στοίχησε τη ζωή σε 11 άτομα.

Σε νέο βίντεο που είδε τη δημοσιότητα έχει καταγραφεί το αεροσκάφος UPS λίγο πριν την πρόσκρουση, με εμφανή απουσία του αριστερού κινητήρα. Σύμφωνα με τις αρχές, το εξάρτημα εντοπίστηκε αργότερα πάνω στον διάδρομο προσγείωσης και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Οι αμερικανικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε ο κινητήρας, καθώς και το κατά πόσο αυτό συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του αεροσκάφους. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών έχει ήδη αναλάβει την έρευνα, ενώ η UPS συνεργάζεται πλήρως με τους ερευνητές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αεροσκάφος παρουσίασε πρόβλημα λίγα λεπτά μετά την απογείωση, πριν επιχειρήσει να επιστρέψει στο αεροδρόμιο. Οι πιλότοι εξέπεμψαν σήμα κινδύνου, ωστόσο η επικοινωνία διακόπηκε λίγο πριν τη συντριβή.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν τα δεδομένα του «μαύρου κουτιού» και το μητρώο συντήρησης του αεροσκάφους, προκειμένου να εντοπίσουν τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια του κινητήρα και το τραγικό δυστύχημα.

