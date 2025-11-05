Κεντάκι: Νέα βίντεο καταγράφουν τη δραματική συντριβή αεροσκάφους - 9 οι νεκροί

Γέμισε καπνούς ο ουρανός από τη συντριβή αεροσκάφους στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λούισβιλ

Νέο οπτικό υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα, αποτυπώνοντας τις δραματικές στιγμές της συντριβής αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι, το απόγευμα της Τρίτης 4 Νοεμβρίου.

Η πτήση UPS 2976 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Muhammad Ali του Λούισβιλ, περίπου στις 5:15 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας (FAA). Το αεροσκάφος τύπου McDonnell Douglas MD-11 είχε προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Daniel K. Inouye στη Χονολουλού. Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Δραματικές σκηνές με φλόγες στην άσφαλτο

Τα βίντεο που δημοσίευσε το NBC (μέσω του WLWT) δείχνουν φλόγες να εκτοξεύονται από το αεροσκάφος καθώς αυτό κινούνταν στον διάδρομο απογείωσης. Μια μεγάλη πύρινη μπάλα εξερράγη καθώς το αεροπλάνο συνέχιζε την πορεία του, δημιουργώντας ένα σύννεφο φωτιάς και καπνού που υψώθηκε γρήγορα στον αέρα.

Επιπλέον, βίντεο από κάμερες ασφαλείας γειτονικής επιχείρησης (Kentucky Truck Parts and Service), καθώς και ένα δραματικό βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου υπαλλήλου, δείχνουν το αεροπλάνο να σύρεται στο έδαφος, φαινομενικά στη δεξιά του πλευρά, αφήνοντας πίσω του ένα φλεγόμενο ίχνος.

Ο απολογισμός των θυμάτων

Ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίρ επιβεβαίωσε σε ενημέρωση την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ότι τουλάχιστον εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή, προσθέτοντας πως είναι «σχεδόν σίγουρος ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά ένα».

Μετά το δυστύχημα, δύο άτομα παρέμειναν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ 13 άλλοι τραυματίες έλαβαν θεραπεία και εξήλθαν από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λούισβιλ. Τρεις ακόμα άνθρωποι πήραν εξιτήριο από το Νοσοκομείο Norton.

Ο διάδρομος 11/29 του Διεθνούς Αεροδρομίου Muhammad Ali άνοιξε εκ νέου σήμερα, Τετάρτη για τις αεροπορικές δραστηριότητες, ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων μετά το σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα.

