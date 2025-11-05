Κεντάκι: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 11 τραυματίες από τη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίου

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από τη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων αμέσως μετά την απογείωσή του από το Λούισβιλ, στις κεντροανατολικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίαρ.

«Θεωρούμε πως υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί. Φοβάμαι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί. Υπάρχουν επίσης 11 τραυματίες, κάποιοι από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση», τόνισε ο κυβερνήτης της πολιτείας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πύρινη σφαίρα

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα) κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Λούισβιλ, στο Κεντάκι, όταν αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου της UPS συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος — πτήση UPS 2976, τύπου McDonnell Douglas MD-11 — είχε απογειωθεί από το Λούισβιλ με προορισμό τη Χονολούλου στη Χαβάη. Το φορτηγό αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο και κατέπεσε περίπου στις 17:15 μ.μ. (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με την εταιρεία, στο αεροσκάφος επέβαιναν τρία άτομα, όλα μέλη του πληρώματος.

Πυκνοί καπνοί έγιναν ορατοί νότια του αεροδρομίου, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες να υψώνονται από το σημείο της συντριβής.

Η μητροπολιτική αστυνομία του Λούισβιλ (LMPD) ανέφερε πως πρόκειται για «ενεργό περιστατικό με φωτιά και συντρίμμια», καλώντας τους πολίτες να μείνουν μακριά. Παράλληλα, εκδόθηκε εντολή παραμονής σε εσωτερικούς χώρους (shelter-in-place) για όλες τις περιοχές σε ακτίνα πέντε μιλίων από το αεροδρόμιο, το οποίο έχει προσωρινά κλείσει.

«Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή μέχρι νεωτέρας», σημείωσε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.