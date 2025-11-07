Σουηδία: Ριάλιτι σταρ κατηγορείται ότι βίασε πάνω από 200 φορές τη θετή κόρη του

Σάλο έχει προκαλέσει η αποκάλυψη πως διαγωνιζόμενος σε μεγάλο σουηδικό ριάλιτι, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν αποκαλυφθεί, κατηγορείται για βιασμό κατ' επανάληψη και κακοποίηση της ανήλικης θετής κόρης του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν σουηδικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας βάσει του κατηγορητηρίου, φέρεται να έχει υποβάλει την θετή του κόρη σε πάνω από 240 πράξεις κακοποίησης, από την ηλικία των 12 ετών και για 7 χρόνια! Σταμάτησε τον Νοέμβριο του 2024, όταν πλέον το κορίτσι ενηλικιώθηκε.

Περιλαμβάνει πάνω από 240 κακοποιήσεις με τις 100 να εμπίπτουν στην κακοποίηση παιδιών, μέσα στο σπίτι.

Τα αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνουν συναλλαγές, κλήσεις και μηνύματα κειμένου μεταξύ του άνδρα και της θετής κόρης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Η αστυνομία έχει επίσης κατασχέσει αρκετά στικ μασάζ, τα οποία πιστεύεται ότι αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία.

Ο άνδρας σε περίπτωση καταδίκης αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 10 έτη, αν και ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.