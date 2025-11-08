Τραγωδία στην Τουρκία: Έξι νεκροί και δύο τραυματίες από φωτιά σε αποθήκη αρωμάτων - Βίντεο
Άγνωστα παραμένουν προς ώρας τα αίτια της φωτιάς
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αποθήκη αρωματοποιίας στο Ντιλόβασι, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Δύο όροφοι ενός κτιρίου που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη και εργοστάσιο παρασκευής αρωμάτων απανθρακώθηκαν από τη φωτιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:53 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – Έγιναν 15 συλλήψεις
10:38 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για ναρκωτικά
13:38 ∙ WHAT THE FACT
Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα
09:38 ∙ WHAT THE FACT
Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ
08:07 ∙ WHAT THE FACT
Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις
08:51 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται
08:34 ∙ WHAT THE FACT