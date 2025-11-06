Νέος Κόσμος: Από έκρηξη στην κουζίνα του διαμερίσματος η φωτιά - Εκτοξεύτηκαν γυαλιά στον δρόμο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (6/11) στην Πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που ξέσπασε, λίγο μετά τις 22:30 σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα, με την τζαμαρία να σπάει και να εκτοξεύονται γυαλιά σε όλο τον δρόμο, μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, ενώ στο σημείο επιχείρησαν για την κατάσβεση 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο διαμέρισμα βρισκόταν μία ηλικιωμένη γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της.

