Φωτιά σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το βράδυ της Πέμπτης (6/11) σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης.

Στην επιχείρηση συνέβαλαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

