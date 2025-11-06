Φωτιά σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο
Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το βράδυ της Πέμπτης (6/11) σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης.
Στην επιχείρηση συνέβαλαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.
