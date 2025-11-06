Η στιγμή που τυλίγεται στις φλόγες λεωφορείο στην Πάφο - Βίντεο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου στην Πάφο της Κύπρου καθώς περίπου στις 01:00, λεωφορείο το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στον τερματικό σταθμό στη λεωφόρο Τάφοι των Βασιλέων ξεκίνησε να βγάζει καπνούς προτού τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με το sigmalive η φωτιά ξεκίνησε από το πίσω μέρος του λεωφορείου, οπού και βρίσκεται η μηχανή του. Αμέσως εργαζόμενος έσπευσε και με τη χρήση χειροκίνητου πυροσβεστήρα προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά μέχρι να καταφτάσει η Πυροσβεστική.

Από το συμβάν δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

