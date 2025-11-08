Ιρλανδία: Επιβεβαιώνονται οι φόβοι - Λείψανα μωρών ανακαλύπτονται διαρκώς στο «σπίτι του τρόμου»

Μακάβρια ανακάλυψη κατά τη διάρκεια ανασκαφών σε ιρλανδικό «σπίτι του τρόμου», τόπο ταφής μητέρας και μωρού, όπου φοβούνται ότι έχουν θαφτεί 800 πτώματα.

Οι εργάτες αρχίζουν τις προετοιμασίες στο Tuam της Ιρλανδίας, τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2025, πριν από την ανασκαφή στο σπίτι της Αγίας Μαρίας για ανύπαντρες μητέρες και τα παιδιά τους, το οποίο διευθυνόταν από τις αδελφές Bon Secours, τις καθολικές καλόγριες με έδρα το Tuam

ΚΟΣΜΟΣ
Οι ιρλανδικές αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες ανασκαφές στον χώρο ενός πρώην ιδρύματος για ανύπαντες μητέρες και παιδιά, όπου υπάρχουν φόβοι ότι είχε μετατραπεί σε μαζικό τάφο για σχεδόν 800 μωρά, με τις μέχρι στιγμής έρευνας να επιβεβαιώνουν τη ζοφερή αρχική εκτίμηση, καθώς διαρκώς ανακαλύπτονται λείψανα.

Το St Mary's Home λειτούργησε από το 1925 έως το 1961 και διευθυνόταν από τις αδελφές Bon Secours. Οι έγκυες ανύπαντρες γυναίκες φιλοξενούνταν στο ίδρυμα και μετά τον τοκετό, τα νεογέννητα συχνά δίνονταν για υιοθεσία.

Το ίδρυμα βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς αντιπαράθεσης το 2014, όταν η τοπική ιστορικός Κάθριν Κόρλες παρατήρησε ότι δεν υπήρχαν αρχεία ταφής που να αντιστοιχούν στα 796 πιστοποιητικά θανάτου των βρεφών που πέθαναν εκεί.

tuam.jpg

Πρόσφατα, μια ομάδα βρήκε επτά σύνολα που πιστεύουν ότι είναι λείψανα βρεφών.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν τα οστά που έχουν ανακαλύψει χρονολογούνται από την περίοδο λειτουργίας του ιδρύματος ή από παλαιότερη περίοδο.

Το Γραφείο του Διευθυντή Εξουσιοδοτημένης Παρέμβασης Tuam (ODAIT) ανέφερε ότι τα επτά σύνολα λειψάνων βρισκόταν δίπλα σε μια διαφορετική «θολωτή κατασκευή» στο δυτικό άκρο του χώρου, όπου η ανασκαφή ολοκληρώνεται με το χέρι.

Η υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιηθεί πλήρης ανάλυση για την εκτίμηση της ηλικίας κατά τον θάνατο, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις μήνες.

Πριν το κτήριο χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση ανύπαντρων μητέρων και των βρεφών τους, λειτουργούσε ως εργοστάσιο για 80 χρόνια και στη συνέχεια ως στρατώνας για άλλα επτά χρόνια. Ως εκ τούτου, η υπηρεσία δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει από ποια εποχή προέρχονται αυτά τα λείψανα.

Οι ανασκαφείς έχουν βρει άλλα δύο σύνολα λειψάνων, τα οποία πιστεύεται ότι προέρχονται από την εποχή του εργοστασίου, και έχουν ανακτήσει πέντε σκελετούς στην ίδια τοποθεσία νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ανασκαφής.

Η ODAIT δήλωσε ότι συνεργάζεται με το Εθνικό Μουσείο της Ιρλανδίας, που έχει την ευθύνη για τα ιστορικά ανθρώπινα λείψανα.

Το 2017, μετά από έρευνα που διεξήγαγε η ιρλανδική κυβέρνηση, βρέθηκαν «σημαντικές ποσότητες ανθρώπινων λειψάνων» σε υπόγειους θαλάμους.

Η μαζική ανασκαφή ξεκίνησε τον Ιούλιο και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το 2027, ενώ οι εργασίες παρακολούθησης θα συνεχιστούν για άλλα τρία χρόνια.

Ειδικοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ισπανία έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με την ομάδα ODAIT στο Tuam για να βοηθήσουν στην πλήρη αποκάλυψη του χώρου μαζικής ταφής.

Η υπηρεσία έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι η πολυπλοκότητα του έργου «είναι μοναδική, καθώς έχουμε να κάνουμε με τόσα πολλά σύνολα λειψάνων βρεφών».

Ο χώρος παρακολουθείται 24 ώρες το 24ωρο για να διασφαλιστεί η εγκληματολογική ακεραιότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

