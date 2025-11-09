H Πτώση του Τείχους του Βερολίνου - Η 9η Νοεμβρίου 1989 που άλλαξε τον παγκόσμιο χάρτη

To σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου έπεσε και πυροδότησε μία σειρά αλλαγών, που οδήγησαν στη διάλυση της ΕΣΣΔ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

H Πτώση του Τείχους του Βερολίνου - Η 9η Νοεμβρίου 1989 που άλλαξε τον παγκόσμιο χάρτη

Αυτή η φωτογραφία αρχείου της 10ης Νοεμβρίου 1989 δείχνει τους Βερολινέζους να τραγουδούν και να χορεύουν πάνω στο Τείχος του Βερολίνου για να γιορτάσουν το άνοιγμα των συνόρων μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας. Χιλιάδες πολίτες της Ανατολικής Γερμανίας μετακόμισαν στη Δύση μετά την άνοιξη όλων των συνοριακών σημείων διέλευσης προς τη Δύση από τις αρχές της Ανατολικής Γερμανίας. Στο βάθος φαίνεται η Πύλη του Βρανδεμβούργου

APThomas Kienzle
Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου, σαν σήμερα στις 9 Νοεμβρίου 1989, σηματοδότησε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου Ανατολής - Δύσης.

Το σύμβολο διαίρεσης μιας χώρας στεκόταν επί 28 χρόνια, χωρίζοντας τη Γερμανία στα δύο.

FALL OF BERLIN WALL

Ένας κάτοικος τoυ Δυτικού Βερολίνου χτυπάει με ένα σφυρί, προσπαθώντας να καταστρέψει το Τείχος του Βερολίνου κοντά στην Potsdamer Platz, στις 12 Νοεμβρίου 1989, όπου άνοιξε μια νέα δίοδος

AP/John Gaps III

Χτισμένο το 1961, το Τείχος του Βερολίνου, χτίστηκε για να αποκόψει τους Ανατολικογερμανούς από την υποτιθέμενη ιδεολογική μόλυνση της Δύσης και να ανακόψει το κύμα εγκατάλειψης της Ανατολικής Γερμανίας.

Εκτεινόταν σε 156,4 χιλιόμετρα, διαπερνώντας την καρδιά του Βερολίνου. Ωστόσο, όταν άνοιξαν τα σύνορα, χρειάστηκε λιγότερο από ένας χρόνος μέχρι την επανένωση της χώρας στις 3 Οκτωβρίου 1990.

ΤΕΙΧΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Ένα σπασμένο κομμάτι του Τείχους του Βερολίνου, με εμφανείς τις χαλύβδινες ράβδους ενίσχυσης, διασχίζει την οδό Niederkirchner Strasse της πόλης το 1991, περίπου δύο χρόνια μετά την πτώση του φράγματος που χώριζε την πρώην Ανατολική Γερμανία (αριστερά του τείχους) και τη Δυτική Γερμανία (δεξιά). Το κτίριο στα αριστερά είναι η πρώην Βουλή των Αντιπροσώπων, με το πρώην Υπουργείο Αεροπορίας του Χέρμαν Γκέρινγκ στο βάθος. Στα δεξιά βρίσκεται το κτίριο Martin Gropius, το οποίο χρησιμοποιείται για εκθέσεις τέχνης

AP/Peter Winkler

Σήμερα έχουν απομείνει μόνο μερικά τμήματα του τείχους, κυρίως ως τουριστικό αξιοθέατο.

Πριν την 9η Νοεμβρίου

Τον Σεπτέμβριο του 1989, ξεκίνησαν εβδομαδιαίες διαδηλώσεις στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λειψία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της τότε Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Αυτές οι «Διαδηλώσεις της Δευτέρας» συγκέντρωσαν όλο και μεγαλύτερη δυναμική και τελικά μεταφέρθηκαν στο Βερολίνο. Αυτό κορυφώθηκε στις 4 Νοεμβρίου με μια μαζική διαμαρτυρία πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπων στη δημόσια πλατεία Alexanderplatz, αναγκάζοντας την κυβέρνηση σε απάντηση.

Στις 6 Νοεμβρίου σε συνέντευξη Τύπου από τον ανεπίσημο εκπρόσωπο του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ενότητας της Γερμανίας (το κυβερνών κόμμα της Ανατολικής Γερμανίας), Günter Schabowski, λόγω μίας γλωσσικής σύγχυσης επικράτησε η άποψη τό τα σύνορα θα άνοιγαν τελείως.

Τα νέα διαδόθηκαν, ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται στο τείχος, απαιτώντας να τον αφήσουν να περάσει. Συγκλονισμένος από τον αριθμό των ανθρώπων, ο Harald Jäger, διοικητής ενός από τα κύρια συνοριακά περάσματα, άνοιξε το σημείο ελέγχου στις 9 Νοεμβρίου. Με αυτό, οι άνθρωποι άρχισαν να ρέουν ελεύθερα, σηματοδοτώντας το ουσιαστικό τέλος του Τείχους του Βερολίνου.

ΤΕΙΧΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Αυτή η φωτογραφία αρχείου της 10ης Νοεμβρίου 1989 δείχνει κατοίκους του Ανατολικού Βερολίνου να λαμβάνουν βοήθεια από κατοίκους του Δυτικού Βερολίνου καθώς σκαρφαλώνουν στο Τείχος του Βερολίνου, το οποίο χώριζε την πόλη από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, κοντά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου

AP/Jockel Finck

Τα επακόλουθα της Πτώσης

Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου επιτάχυνε την αποσύνθεση των κομμουνιστικών κυβερνήσεων σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Ακολούθησε η Βελούδινη Επανάσταση στην Τσεχοσλοβακία είχε ως αποτέλεσμα την ειρηνική μετάβαση στη φιλελεύθερη δημοκρατία, καθώς και την επακόλουθη διαίρεση της χώρας σε Δημοκρατία της Τσεχίας και τη Σλοβακία. Η Βουλγαρία μεταπήδησε επίσης στη δημοκρατία το 1990. Τέλος, η Ρουμανική Επανάσταση του 1989 ήταν πιο βίαιη, με τον δικτάτορα Νικολάε Τσαουσέσκου να εκτελείται στο απόσπασμα ανήμερα των Χριστουγέννων.

NICOLAE CEAUSESCU

Αυτή η φωτογραφία του Μαΐου 1987 δείχνει τον ηγέτη της Ρουμανίας Νικολάε Τσαουσέσκου να υποδέχεται τον Ρώσο ομόλογό του στο αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου. Ο Τσαουσέσκου, ο οποίος ασκούσε σιδηρά εξουσία στον λαό του μέσω της μυστικής αστυνομίας Securitate, ανατράπηκε το 1989 με την κατάρρευση του κομμουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη

AP

Όσο για την ίδια τη Σοβιετική Ένωση, πολλές από τις βασικές δημοκρατίες που την αποτελούν, συμπεριλαμβανομένων Εσθονία, Λετονίακαι Λιθουανία, ανακηρύχθηκαν σε κρατική υπόσταση το 1990. Ωστόσο, ο πραγματικός θάνατος συνέβη όταν ο Ρώσος σφοδρός επικριτής της ΕΣΣΔ, Μπόρις Γέλτσιν, εξελέγη Πρόεδρος της Ρωσικής Σοβιετικής Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τον Ιούνιο του 1991. Το τέλος της ρωσικής υποστήριξης προς την ΕΣΣΔ σήμαινε το ουσιαστικό τέλος της ίδιας της ΕΣΣΔ και το σοβιετικό κοινοβούλιο ψήφισε τη Σοβιετική Ένωση ως ανύπαρκτη στις 26 Δεκεμβρίου 1991.

