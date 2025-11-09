Μάλι: Τζιχαντιστές εκτέλεσαν δημοσίως νεαρή TikToker, κατηγορώντας την για συνεργασία με τον στρατό

Η Μαριάμ Σισέ ήταν γνωστή για τα βίντεο που ανέβαζε στο TikTok για την πόλη της, την Τόνκα, στην περιοχή του Τομπουκτού, στο βόρειο Μάλι

Η Μαριάμ Σισέ

Μια νεαρή TikToker από το Μάλι απήχθη την Πέμπτη και στη συνέχεια εκτελέστηκε δημοσίως από τζιχαντιστές που την κατηγορούσαν για συνεργασία με τον στρατό της χώρας, ανέφεραν σήμερα μέλη της οικογένειάς της, μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας και ένας τοπικός βουλευτής.

Η Μαριάμ Σισέ ήταν γνωστή για τα βίντεο που ανέβαζε στο TikTok για την πόλη της, την Τόνκα, στην περιοχή του Τομπουκτού, στο βόρειο Μάλι. Η νεαρή είχε περίπου 90.000 ακολούθους στην πλατφόρμα της.

Η εκτέλεσή της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στη χώρα, που κυβερνάται από στρατιωτική χούντα και από το 2012 βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση ασφαλείας και οικονομική.

«Η αδελφή μου συνελήφθη την Πέμπτη από τους τζιχαντιστές που την κατηγορούσαν ότι ενημερώνει τον στρατό του Μάλι για τις κινήσεις τους», είπε ο αδελφός της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). «Την επομένη, την μετέφεραν με μηχανάκι στην Τόνκα, στην Πλατεία Ανεξαρτησίας, και την τουφέκισαν. Ήμουν στο πλήθος», συνέχισε.

«Η Μαριάμ Σισέ δολοφονήθηκε σε δημόσια πλατεία της Τόνκα την Παρασκευή από τους τζιχαντιστές που την κατηγορούσαν ότι τους βιντεοσκοπούσε για λογαριασμό του μαλινέζικου στρατού» επιβεβαίωσε μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, κάνοντας λόγο για «βαρβαρότητα».

Ένας τοπικός βουλευτής επιβεβαίωσε επίσης την εκτέλεση.

Στο Μάλι δρουν εδώ και πάνω από μια δεκαετία τζιχαντιστικές οργανώσεις που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος. Τις τελευταίες εβδομάδες οι τζιχαντιστές της Ομάδας Στήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (JNIM) επέβαλαν αποκλεισμό στις εισαγωγές καυσίμων, παραλύοντας την οικονομία της χώρας. Η JNIM σφίγγει ολοένα και περισσότερο τον κλοιό γύρω από το στρατιωτικό καθεστώς που εμφανίζεται αποδυναμωμένο.

