Χώρισαν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ: «Είναι τρελή μαζί του, τον κυνηγάει»

Ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ εγκατέλειψε την Κάιλι Τζένερ ισχυρίζονται πηγές από το περιβάλλον του και αποκαλύπτουν έναν νέο τρόπο με τον οποίο την ταπεινώνει

Newsbomb

Χώρισαν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ: «Είναι τρελή μαζί του, τον κυνηγάει»

O Tιμοτέ Σαλαμέ με την Κάιλι Τζένερ

Invision
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, γεμάτη με πρόσωπα διασημοτήτων, η Κρις Τζένερ μίλησε με ενθουσιασμό για το πάρτι των 70ων γενεθλίων της, που πραγματοποιήθηκε στην τεράστια έπαυλη του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, στο Μπέβερλι Χιλς.

«Είμαι ευλογημένη και πολύ ευγνώμων για την πολύτιμη οικογένεια και τους φίλους μου», έγραψε η ίδια κάτω από μια σειρά από φωτογραφίες με τους διάσημους φίλους της -από την Beyonce και τον σύζυγό της Jay-Z, μέχρι τον Justin και τη Hailey Bieber, και ακόμη και τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν. Αλλά ανάμεσα σε όλα αυτά τα διάσημα ζευγάρια, η μικρότερη κόρη της, Κάιλι Τζένερ, ντυμένη με ένα λευκό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και ανοιχτή πλάτη, έμοιαζε μόνη…

https://www.instagram.com/p/DQ5RyXeEv3K/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο 29χρονος ηθοποιός, Τιμοτέ Σαλαμέ, ο σύντροφος της 28χρονης εδώ και δυόμισι χρόνια, δεν ήταν πουθενά. Η απουσία του έρχεται σε μια περίοδο που υπάρχουν πολλές φήμες για «σύννεφα» στη σχέση τους. Τώρα, σύμφωνα την «Daily Mail», υπάρχει πραγματικά «πρόβλημα στον παράδεισο» για τον σταρ του «Dune» και την ιδρύτρια της Kylie Cosmetics.

«Ο Σαλαμέ χώρισε με την Κάιλι», δήλωσε πηγή στη Daily Mail πριν προσθέσει ότι «αυτό έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, αλλά εκείνη τον έπεισε να ξανασμίξουν. Είναι τρελή για αυτόν, οπότε αυτό μπορεί να συμβεί ξανά. Υπάρχουν προβλήματα στον παράδεισο, αλλά δεν έχουν χωρίσει τελείως. Αυτός γυρίζει αρκετά και εκείνη νιώθει ότι πρέπει να τον κυνηγάει. Δουλεύει περισσότερο από αυτόν», πρόσθεσε.

Ο Σαλαμέ παραχώρησε συνέντευξη στη Vogue την περασμένη εβδομάδα, και πολλοί θεωρούσαν οτι θα μιλούσε για τη σχέση τους. Σημειώνοντας ότι ο ηθοποιός «δεν θα μιλήσει για τη σχέση του», ο δημοσιογράφος της Vogue σημείωσε οτι του είπε:«Δεν το λέω αυτό με κανέναν φόβο, απλώς δεν έχω τίποτα να πω».

Ο Σαλαμέ και η Τζένερ -η οποία έχει δύο παιδιά με τον ράπερ Τράβις Σκοτ- ξεκίνησαν το ειδύλλιό τους τον Απρίλιο του 2023, έχοντας γνωριστεί στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Το «Club Chalamet» – ο διαβόητος λογαριασμός θαυμαστών που διαχειρίζεται η 58χρονη Simone Cromer, η οποία έχει εμμονή με τον ηθοποιό– έχει νιώσει ιδιαίτερη απέχθεια, παροτρύνοντας με μοχθηρό τρόπο τους δεκάδες χιλιάδες ακολούθους της να κάνουν την Kάιλι να νιώσει ανεπιθύμητη σε δημόσιες εκδηλώσεις.
Τον Αύγουστο, μια πηγή κοντά στην ινφλουένερ είπε για την αντίδραση του κοινού: «Δεν επηρεάζει αρνητικά τη σχέση τους - αυτή τη στιγμή».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:46ΚΟΣΜΟΣ

Χώρισαν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ: «Είναι τρελή μαζί του, τον κυνηγάει»

13:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γερμανικό δικαστήριο: Το OpenAI παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα τραγουδιών

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο Newsbomb για αγροτικές κινητοποιήσεις: Καμιά ανοχή στην ανικανότητα της κυβέρνησης

13:38WHAT THE FACT

Αλλαγές στο γενεαλογικό δέντρο των δεινοσαύρων - Νέο είδος με μακρύ λαιμό έζησε πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τραυματική εμπειρία σύγκρουσης και ηρωισμού το 2015

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Εκτός Κρήτης και σε διαφορετικές φυλακές και οι επτά προφυλακισμένοι

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο trend του TikTok είναι η «ωμή βαρεμάρα» - Οι νέοι «μαθαίνουν» πώς να μην κάνουν τίποτα

13:06ΥΓΕΙΑ

Το αρχαιοελληνικό βότανο που μπορεί να μειώσει την πίεσή σας και να βοηθήσει να κοιμηθείτε

12:58ME TO N & ME TO Σ

Οι γονείς των Τεμπών πάνε μια γροθιά στις δίκες!

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έστησε κάμερα σε τουαλέτα και βιντεοσκοπούσε πελάτισσα

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάποιοι προτιμούν να αυτομυθολογούνται

12:49ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Το υπόμνημα που «έκαψε» τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και το «πειραγμένο» βίντεο του Τραμπ

12:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία: Νέες διαστάσεις στο σκάνδαλο στοιχηματισμού - Συλλήψεις προέδρων ομάδων και διαιτητών

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στρατιωτική εκρηκτική ύλη «βλέπει» η ΕΛΑΣ στη βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος χτυπάει κατάστημα της πόλης - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη: «Κλείδωσαν» την πόρτα του υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Έξω από το κτήριο του ΟΠΕΚΕΠΕ οι αγρότες - «Κλέφτες και λαμόγια» φωνάζουν διαμαρτυρόμενοι

12:10ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ακίνητο-φιλέτο στη Μύκονο μένει ανεκμετάλλευτο και ρημάζει - Πάνω από 10 εκατ. ευρώ η αξία του

12:04WHAT THE FACT

Κρήτη: Εντυπωσιακό «ντουέτο» υδροστρόβιλου με ουράνιο τόξο - Μοναδικές εικόνες

12:00ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Πέθανε ο διάσημος γορίλας Zola - Ο viral χορός του και η λατρεία για τη... Γουίτνεϊ Χιούστον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος χτυπάει κατάστημα της πόλης - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Χώρισαν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ: «Είναι τρελή μαζί του, τον κυνηγάει»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στρατιωτική εκρηκτική ύλη «βλέπει» η ΕΛΑΣ στη βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξήσαμε κατά 50% το όριο του αγροτικού πετρελαίου – Θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο trend του TikTok είναι η «ωμή βαρεμάρα» - Οι νέοι «μαθαίνουν» πώς να μην κάνουν τίποτα

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του - Εμφανίστηκε με πρησμένο χέρι

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν εξαιτίας των κινητοποιήσεων των αγροτών

11:18LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: «Ανθρωποφαγία» για τα κιλά μου στα social - Έγραφαν τρομερά πράγματα

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

06:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμοί στην Τουρκία: 15.000 δονήσεις στο ίδιο σημείο τους τελευταίους τρεις μήνες - Καθηγητής προειδοποιεί για 7 Ρίχτερ, τι λέει για το Αιγαίο

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

12:49ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Το υπόμνημα που «έκαψε» τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και το «πειραγμένο» βίντεο του Τραμπ

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Hedy Lamarr: Η «μητέρα του Wi-Fi» που αδικήθηκε από τη μυθική ομορφιά της, παρά την ασυνήθιστη ευφυΐα της

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από Θεσσαλία και Κρήτη συγκεντρωμένοι στην πλατεία Καραϊσκάκη

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Πρέσβης ή πρέσβειρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης απαντάει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ