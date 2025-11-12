Βραζιλία: Δύο τραυματίες κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στη Σύνοδο COP30

Δύο υπάλληλοι ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30), που πραγματοποιείται στη Μπελέμ της Βραζιλίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ομάδα διαδηλωτών, κρατώντας κοντάρια, επιχείρησε να εισβάλει με τη βία στον χώρο της συνόδου, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συγκρούσεις με τους φρουρούς ασφαλείας στην είσοδο.

Οι διαδηλωτές διαλύθηκαν λίγο αργότερα, ενώ οι εργασίες της συνόδου συνεχίστηκαν κανονικά. Από την πλευρά τους, οι αρχές του ΟΗΕ και της Βραζιλίας διερευνούν το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το προσωπικό ασφαλείας ενήργησε βάσει των καθιερωμένων πρωτοκόλλων και έλαβε όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.