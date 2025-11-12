Ινδία: Ο γαμπρός μαχαιρώθηκε στον γάμο - Το drone του εικονολήπτη κυνηγά τους δράστες για 2 χλμ

Συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν σε έναν γάμο στην Ινδία, όταν ένας άνδρας μαχαίρωσε τον γαμπρό κατά τη διάρκεια της τελετής, προκαλώντας πανικό.

Ένα drone που ήταν στον αέρα για να καταγράψει την όμορφη μέρα του ζευγαριού, έγινε βασικός μάρτυρας της επίθεσης και το υλικό του αντικείμενο έρευνας των αρχών με τα πλάνα από την επίθεση να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Ο δράστης, φαίνεται να πλησιάζει τον γαμπρό στη σκηνή και να τον μαχαιρώνει τρεις φορές, τραυματίζοντάς τον στον μηρό και το γόνατο.

Ο 22χρονος γαμπρός μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται τραυματισμένος.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από τις αρχές, αν και το κίνητρο της επίθεσής του παραμένει ασαφές.

Το βίντεο ξεκινά ακολουθώντας τον δράστη, που φορά πορτοκαλί κουκούλα, ο οποίος έτρεξε έξω από το γκαζόν και πήρε ένα ποδήλατο που ήταν σταθμευμένο έξω και τράπηκε σε φυγή. Ένα ακόμη άτομο, φορώντας μαύρα τον πλησιάζει και ανεβαίνουν μαζί στο ποδήλατο, ενώ ένας από τους συγγενείς του ζευγαριού προσπάθησε να τους πιάσει.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ινδικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες, ο χειριστής του drone εν μέσω του χάους που επικράτησε συνέχισε να καταγράφει και μάλιστα ακολούθησε τη διαφυγή του δράστη, καταφέρνοντας να καταγράψει τις κινήσεις του για περίπου δύο χιλιόμετρα πριν τον χάσει από τα μάτια του.

Το υλικό του drone κατασχέθηκε, βάσει και του οποίου ταυτοποιήθηκε ο δράστης, καθώς φαινόταν ολοκάθαρα το πρόσωπό του.

Όπως προκύπτει από την προκαταρκτική έρευνα η επίθεση πιθανότατα αφορούσε σε προηγούμενη διαμάχη του γαμπρού με τον δράστη, όταν ενώ χόρευαν κάπως συγκρούστηκαν. Ακολούθησε λογομαχία που φαίνεται να εξόργισε τον δράστη, ο οποίος αργότερα εξαπέλυσε τη βίαιη επίθεση.

Στην αναταραχή που ακολούθησε το μαχαίρωμα, ο δράστης φέρεται επίσης να επιχείρησε να επιτεθεί στον πατέρα του γαμπρού, πριν τραπεί σε φυγή από τον χώρο.

Οι αστυνομικές ομάδες χρησιμοποιούν τα πλάνα από drone για να εντοπίσουν τις κινήσεις των κατηγορουμένων και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό.

