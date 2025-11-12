Μαγευτικές εικόνες: Το βόρειο σέλας εμφανίστηκε πάνω από τις Άλπεις - Δείτε βίντεο

Μαγευτικές εικόνες καταγράφηκαν στις Άλπεις από την ιδιαίτερα ισχυρή ηλιακή καταιγίδα που έπληξε τη Γη τη Δευτέρα (10/11), με το βόρειο σέλας να εμφανίζεται πάνω από τις πόλεις, τα χωριά και τα βουνά της Ελβετίας νωρίς το πρωί της Τετάρτης (12/11).

Οι ροζ και πράσινες αποχρώσεις ήταν ορατές στη χώρα εξαιτίας της ηλιακής καταιγίδας που είχε ένταση X5.1, δηλαδή μία από τις υψηλότερες.

The Northern Lights as seen over Lake Zurich and taken from Downtown LZ pic.twitter.com/6il4sFJ45I — Dick Quagliano (@Quags57) November 12, 2025

Οι ηλιακές καταιγίδες ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες: A, B, C, M και X, με κάθε επίπεδο να αντιστοιχεί σε ένταση περίπου δέκα φορές μεγαλύτερη από την προηγούμενη βαθμίδα.

Northern Lights over Zurich, captured just a few hours ago. #AuroraBorealis pic.twitter.com/NNtSCMi6H4 — Mario de Baseggio (@de_baseggio) November 12, 2025

Οι καταιγίδες κατηγορίας X είναι οι πιο ισχυρές. Ο αριθμός που ακολουθεί το γράμμα υποδηλώνει την έντασή τους. Η τρέχουσα έκρηξη, με ένταση X5.1, βρίσκεται επομένως στην κορυφή της κλίμακας.

Cette nuit, à 4h40, la webcam du Mont Joux a capturé un spectacle exceptionnel ?

Une éruption solaire a provoqué l’apparition d’aurores boréales, ce qui a créé un magnifique jeu de couleurs ? pic.twitter.com/12AFubypfw — Saint-Gervais (@Saint_Gervais) November 12, 2025

Αρχικά, δεν ήταν σίγουρο ότι η καταιγίδα θα προκαλούσε ορατά σέλας στις Άλπεις. Ωστόσο, νωρίς το πρωί της Τετάρτης, το βόρειο σέλας εντοπίστηκε στον ουρανό πολλών περιοχών της χώρας.

Η τελευταία φορά που η Ελβετία είχε το προνόμιο να δει σέλας ήταν τον περασμένο Ιούνιο. Ωστόσο, ήταν πολύ λιγότερο έντονο από αυτό της 10ης Μαΐου 2024, όταν ο ουρανός φωτίστηκε από μια ήδη πολύ ισχυρή ηλιακή καταιγίδα.

