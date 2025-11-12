Μαγευτικές εικόνες: Το βόρειο σέλας εμφανίστηκε πάνω από τις Άλπεις - Δείτε βίντεο
Η ιδιαίτερα ισχυρή ηλιακή καταιγίδα έφερε το συγκλονιστικό φυσικό φαινόμενο πάνω από τις πόλεις και τα βουνά της Ελβετίας
Μαγευτικές εικόνες καταγράφηκαν στις Άλπεις από την ιδιαίτερα ισχυρή ηλιακή καταιγίδα που έπληξε τη Γη τη Δευτέρα (10/11), με το βόρειο σέλας να εμφανίζεται πάνω από τις πόλεις, τα χωριά και τα βουνά της Ελβετίας νωρίς το πρωί της Τετάρτης (12/11).
Οι ροζ και πράσινες αποχρώσεις ήταν ορατές στη χώρα εξαιτίας της ηλιακής καταιγίδας που είχε ένταση X5.1, δηλαδή μία από τις υψηλότερες.
Οι ηλιακές καταιγίδες ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες: A, B, C, M και X, με κάθε επίπεδο να αντιστοιχεί σε ένταση περίπου δέκα φορές μεγαλύτερη από την προηγούμενη βαθμίδα.
Οι καταιγίδες κατηγορίας X είναι οι πιο ισχυρές. Ο αριθμός που ακολουθεί το γράμμα υποδηλώνει την έντασή τους. Η τρέχουσα έκρηξη, με ένταση X5.1, βρίσκεται επομένως στην κορυφή της κλίμακας.
Αρχικά, δεν ήταν σίγουρο ότι η καταιγίδα θα προκαλούσε ορατά σέλας στις Άλπεις. Ωστόσο, νωρίς το πρωί της Τετάρτης, το βόρειο σέλας εντοπίστηκε στον ουρανό πολλών περιοχών της χώρας.
Η τελευταία φορά που η Ελβετία είχε το προνόμιο να δει σέλας ήταν τον περασμένο Ιούνιο. Ωστόσο, ήταν πολύ λιγότερο έντονο από αυτό της 10ης Μαΐου 2024, όταν ο ουρανός φωτίστηκε από μια ήδη πολύ ισχυρή ηλιακή καταιγίδα.
*Με πληροφορίες από 20minutes