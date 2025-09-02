Μαγευτικές εικόνες: Αστροναύτης κατέγραψε το σπάνιο κόκκινο βόρειο σέλας - Δείτε βίντεο
Το (βόρειο ή νότιο) σέλας, είναι ενέργεια με τη μορφή φωτός που απελευθερώνεται όταν τα ηλιακά σωματίδια συγκρούονται με άτομα στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης.
Εκπληκτικές και σπάνιες εικόνες κατέγραψε σε βίντεο ένας αστροναύτης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αποτυπώνοντας το σπάνιο κόκκινο βόρειο σέλας να λάμπει πάνω από τη Γη.
Ο Αμερικανός αστροναύτης Don Pettit δημοσίευσε το βίντεο στο X, λέγοντας: «Κόκκινο βόρειο σέλας αυτού του μεγέθους και έντασης είναι σπάνιο, καθώς εμφανίζεται δύο έως τρεις φορές κατά τη διάρκεια μιας εξάμηνης αποστολής στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό».
Δείτε το βίντεο:
Το σέλας τέτοιου είδους είναι πιο σπάνιο από το πράσινο, καθώς συνδέονται με πιο έντονη ηλιακή δραστηριότητα.