Μαγευτικές εικόνες: Αστροναύτης κατέγραψε το σπάνιο κόκκινο βόρειο σέλας - Δείτε βίντεο

Εκπληκτικές και σπάνιες εικόνες κατέγραψε σε βίντεο ένας αστροναύτης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αποτυπώνοντας το σπάνιο κόκκινο βόρειο σέλας να λάμπει πάνω από τη Γη.

Το (βόρειο ή νότιο) σέλας, είναι ενέργεια με τη μορφή φωτός που απελευθερώνεται όταν τα ηλιακά σωματίδια συγκρούονται με άτομα στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης.



Ο Αμερικανός αστροναύτης Don Pettit δημοσίευσε το βίντεο στο X, λέγοντας: «Κόκκινο βόρειο σέλας αυτού του μεγέθους και έντασης είναι σπάνιο, καθώς εμφανίζεται δύο έως τρεις φορές κατά τη διάρκεια μιας εξάμηνης αποστολής στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό».

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DOGnStjDNzU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το σέλας τέτοιου είδους είναι πιο σπάνιο από το πράσινο, καθώς συνδέονται με πιο έντονη ηλιακή δραστηριότητα.

