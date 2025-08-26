Επιστήμονες εντόπισαν την προέλευση ενός μυστηριώδους ραδιοκύματος που στάλθηκε στη Γη

Μια διεθνής ομάδα αστροφυσικών από το Χάρβαρντ, το Σμιθσόνιαν και το Πανεπιστήμιο McGill στον Καναδά κατάφερε να εντοπίσει για πρώτη φορά με ακρίβεια την πηγή μιας γρήγορης έκρηξης ραδιοκυμάτων (FRB).

Το σήμα, που κατεγράφη τον Μάρτιο και ονομάστηκε FRB 20250316A ή «RBFLOAT», προήλθε από τον γαλαξία NGC 4141, περίπου 130 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη – απόσταση μικρή σε σχέση με άλλες αντίστοιχες παρατηρήσεις.

Οι γρήγορες εκρήξεις ραδιοκυμάτων είναι εξαιρετικά σύντομες και ισχυρές εκλάμψεις που διαρκούν κλάσματα του δευτερολέπτου. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι προκαλούνται από ακραία κοσμικά φαινόμενα, όπως η κατάρρευση άστρων ή οι εκρήξεις μάγναστρων (υπερμαγνητικά άστρα νετρονίων). Ωστόσο, δεν λείπουν οι θεωρίες που συνδέουν τα σήματα με πιθανή εξωγήινη τεχνολογία, αν και μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί καμία ένδειξη τεχνητής προέλευσης.

Η ανακάλυψη έγινε αρχικά με το καναδικό ραδιοτηλεσκόπιο CHIME και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε με παρατηρήσεις του Διαστημικού Τηλεσκοπίου James Webb. Στην περιοχή της έκρηξης εντοπίστηκε και μια αχνή υπέρυθρη πηγή, με την ονομασία NIR-1, η οποία ενδέχεται να σχετίζεται με το φαινόμενο.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για ετοιμοθάνατο άστρο, για μάγναστρο σε σμήνος νεαρών άστρων ή ακόμη και για ένα φως-«ηχώ» της ίδιας της έκρηξης.

Όπως δήλωσε ο καθηγητής αστρονομίας του Χάρβαρντ, Έντο Μπέργκερ, η δυνατότητα εντοπισμού της ακριβούς θέσης μιας FRB «αποτελεί σημαντικό άλμα, καθώς μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τι είδους αστρικά συστήματα μπορούν να παράγουν αυτά τα σπάνια και πανίσχυρα σήματα».